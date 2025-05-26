Прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» 31 мая 2025 года: лучшими могут стать вратари

Альтернативный вариант ставки на первый взгляд противоречит первому, но на самом деле могут сыграть оба: «обе забьют — да» за 1,75. Забудем как о скучном и «низовом» осеннем «Интере», так и о проблемном осеннем «ПСЖ». В 2025 году и те, и другие серьезно изменились и поработали над собой, потому и добрались до финала. В последнее время оба коллектива показывают атакующий футбол и почти не уходят с поля без забитых мячей. Отыграть финал вовсе на ноль и Доннарумме, и Зоммеру будет очень сложно.