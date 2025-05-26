Прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» 31 мая 2025 года: лучшими могут стать вратари

На домашней арене «Баварии» встретятся чемпион Франции и теперь уже вице-чемпион Италии. Парижский клуб стартовал в Лиге чемпионов очень тяжело. Еле-еле дома одолел аутсайдера турнира «Жирону» благодаря счастливой случайности на последней минуте, а затем потерпел три поражения в четырех турах и только потом потихоньку начал наверстывать упущенное. Как итог лишь 15-е место в общей таблице и попадание в дополнительный стыковой раунд, где, правда, жребий был благосклонен: «Брест» нынешнему «ПСЖ» не соперник и оказался обыгран с общим счетом 10:0.
К весне Париж по-настоящему разогнался и по очереди выбил три подряд клуба АПЛ: «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал». Подавляющего перевеса ни над кем из них у подопечных Луиса Энрике не было, но футбол французский гегемон показал значительно более качественный, чем по осени. И вот финал, второй в истории клуба после ковидного сезона и встречи с «Баварией» в Лиссабоне, проигранной со счетом 0:1.
«Интер» прошел всю Лигу чемпионов ровно, без кризисов, которые пришлись на внутренние турниры. В общем раунде миланский клуб отличился тем, что отыграл его, заняв 4-е место в таблице, почти без пропущенных голов. Лишь 90-я минута матча с «Байером» (0:1) испортила Яну Зоммеру безупречную статистику. По мере накопления усталости и роста числа травм, игра команды Индзаги менялась, точнее, ее менял сам итальянский тренер, подстраиваясь под обстоятельства.
«Фейеноорд» был обыгран в привычной немного скучной манере, с «Баварией» все вышло интереснее, но там мюнхенской клуб заставил «Интер» меняться и проверять свои пределы для достижения результата.
Ну, а потом было лучшее двухраундовое противостояние, пожалуй, вообще за всю историю Лигу чемпионов. Эти 3:3 и 4:3 против «Барселоны» те, кто смотрел матчи, не забудут никогда. После таких эпических битв «Интер» наверняка завоевал симпатии многих нейтральных болельщиков в предстоящем финале. В России тоже, хотя многие будут желать еще одного трофея Матвею Сафонову, пусть его появление на поле в Мюнхене практически исключено.
Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Интер»
Год назад все были уверены в успехе «Реала» в противостоянии с дортмундской «Боруссией». Теперь ситуация более ровная, но эксперты и букмекеры склоняются к тому, что шансы парижан немного выше. Коэффициент на их победу в основное время составляет 2,28, а миланцев — 3,35. Если по итогам основного времени будет ничья (3,40), то расклады еще немного смещаются в пользу «ПСЖ». Поэтому коэффициент на то, что трофей достанется команде Луиса Энрике, Хвичи, Дембеле, Доннаруммы и Сафонова — всего 1,66. Триумф Индзаги, Зоммера, Мхитаряна, Лаутаро, Тюрама-младшего оценивается коэффициентом 2,28.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Интер»
В «ПСЖ» понимают, что это их год. Они сильны, они справились с лидером английского чемпионата «Ливерпулем», даже уступив ему в первом домашнем матче. Именно они остановили «Арсенал» Артеты, который так убедительно перед этим деклассировал сам мадридский «Реал». Они фавориты. У них гениальный Доннарумма в воротах, у них впереди претендент на «Золотой мяч» Усман Дембеле, у них лучший дриблер Европы Хвича Кварацхелия, они едут в Мюнхен за победой.
«Интер» куда более титулован на европейской сцене и имеет больший опыт решающих матчей. Последний его финал был совсем недавно, в 2023 году. Тогда «нерадзурри» добрались до него благодаря удачной сетке плей-офф, но дали бой «Манчестер Сити», и если бы не гениальный Родри, кто знает, чем бы дело завершилось. Третья в истории победа в Кубке чемпионов была еще в 2010 году, это была другая эпоха и «Интер» Жозе Моуринью, который побеждал за счет того, что душил соперника, как удав, а потом жалил контратаками.
Времена нынче другие, но, кажется, Симоне Индзаги был бы не прочь опереться на наработки легендарных предшественников. Его команда тоже великолепно умеет действовать в контратакующем ключе и готова отдать мяч более креативному «ПСЖ». Ему же на беду, если план на игру сработает. Впрочем, Индзаги всегда может удивить. Главный козырь «ПСЖ» — талант игроков (кстати, и тренера — Луис Энрике за этот сезон заслуживает только похвалы). Главный козырь «Интера» — организация и характер (все это тоже идет от тренера).
Наш прогноз на игру: тотал меньше 2,5 за 1,87
Все мы только обрадуемся, если матч пойдет по сумасшедшему сценарию в духе полуфинала «Интера» и «Барселоны», но это вряд ли. Ставки высоки, у соперников было время изучить друг друга. В матче, где друг против друга выйдут два лучших вратаря евросезона Зоммер и Доннарумма, трудно ожидать града голов. Множества сэйвов и подвигов защиты — да. Победа за явным преимуществом одной из команд никак не вырисовывается. Скорее, соперники будут изматывать друг друга в поиске слабых мест, и, например, дополнительное время кажется весьма вероятным сценарием.
Альтернативный вариант ставки на первый взгляд противоречит первому, но на самом деле могут сыграть оба: «обе забьют — да» за 1,75. Забудем как о скучном и «низовом» осеннем «Интере», так и о проблемном осеннем «ПСЖ». В 2025 году и те, и другие серьезно изменились и поработали над собой, потому и добрались до финала. В последнее время оба коллектива показывают атакующий футбол и почти не уходят с поля без забитых мячей. Отыграть финал вовсе на ноль и Доннарумме, и Зоммеру будет очень сложно.
Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Интера»
|«ПСЖ»
|«Интер»
|В 8 из 9 последних матчей ЛЧ не пропускали больше 1 гола.
|В полуфинале пропустил больше голов, чем за все предыдущие матчи вместе взятые (6 против 5).
|Потерпел 5 поражений в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
|Проиграл 1 матч за весь нынешний розыгрыш ЛЧ.
Ставки на матч «ПСЖ» — «Интер» 31 мая 2025 года
Тотал меньше 2,5 за 1,87.
«Обе забьют — да» за 1,75.