Прогноз на матч «Каролина» — «Флорида» 21 мая 2025 года: напора «ураганов» хватит для победы

В первом матче сложнее будет, кажется, «Пантерс». Именно они должны будут подстраиваться под оппонента. Очевидно, что играть в обороне придется играть иначе, чем в серии с «Торонто», где периодически происходили провалы. Да и в атаке продавить куда более силовую «Каролину» сходу не получится. Важным фактором может стать кураж, которого много у «Флориды» после победы в седьмом матче. Уверенности в своих силах должно хватить на несколько нестандартных действий в атаке и соответственно голов.