Прогноз на матч Рублев — Энгель 21 мая 2025 года: в первом сете немец погоняет россиянина

Через несколько дней сильнейшие теннисисты мира прилетят в Париж, где пройдет турнир Большого шлема — «Ролан Гаррос». Но перед ним многие пытаются набрать форму на других грунтовых соревнованиях. Например, россиянин Андрей Рублев приехал в Гамбург. Где сегодня сыграет против юного немца Джастина Энгеля.
Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Энгель
С фаворитом тут все ясно. Букмекеры совсем не верят в 17-летнего Энгеля. Коэффициент на его победу — 8,50. А на Рублева совсем мизерный — 1,07. Тотал больше 19,5 геймов предлагают за 1,80.
Прогноз на матч Рублев — Энгель
Неудивительно, что Андрей заявился на турнир в Германии. Перед «Ролан Гаррос» россиянин явно не в лучшей форме. Очевидно, что Рублев пытается прийти в нужные кондиции перед Большим шлемом. Андрей удачно стартовал в Германии, уверенно обыграв 69-ю ракетку мира Дамира Джумхура — 6:3, 6:4. Впрочем, босниец — давний клиент Рублева, в личке у них 6:0.
Только вот победа над Джумхуром стала первой для Андрея за… месяц. На грунтовых кортах он пока не выигрывал больше одного матча за турнир. И это, в преддверии «Ролан Гаррос», сильно настораживает. Сотрудничество с Маратом Сафиным не изменило игру Рублева — та же прямолинейность, зависимость от форхенда и масса невынужденных ошибок. Ну, зато с соперником по второму кругу россиянину формально повезло — 17-летний Энгель, стоящий далеко за пределами первой сотни, попал на турнир по wild card.
Повезло действительно формально. Да, Энгель — «ноунейм», но матч с хозяином кортов Штруффом никто бы не назвал легкой прогулкой для Рублева. А ведь именно опытного соотечественника обыграл Энгель в стартовой встрече. Еще и в двух сетах, на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. Энгель выиграл 81 процент мячей на первой подаче со Штруффом. На вязком грунте. Выдающийся показатель. Соответственно, за всю игру Джастин отдал свою подачу лишь один раз.
Конечно, Андрей все равно обязан справляться с таким молодым и неопытным соперником. Но Рублев нестабилен категорически — и регулярно проваливает матчи именно с низко стоящими в рейтинге ребятами. Верим, что россиянин все же победит, но на эмоциях, уверенности, помощи трибун и мощной подаче Энгель как минимум в первом сете навяжет Андрею борьбу.
Кроме того, предлагаем зарядить на двойные ошибки — их у немца было 5 в игре со Штруффом. Против Рублева тинейджер будет рисковать на подаче еще больше, да и Андрей традиционно не безгрешен в этом компоненте. 5 двойных суммарно — хорошая ставка.
Статистические тренды в играх Рублева и Энгеля
|Рублев
|Энгель
|Выдал лишь 52% после подачи первым мячом с Джумхуром. На второй подаче Рублев и вовсе выиграл всего 31% розыгрышей.
|333-е место в рейтинге ATP – лучшая позиция Энгеля в карьере.
|У Рублева в 2025-м на грунте больше поражений (4), чем побед (3).
|Сделал 11 эйсов со Штруффом. И это за 2 сета на грунте.
Ставки на матч Рублев — Энгель 21 мая 2025 года
Победа Энгеля в первом сете с форой +2,5 за 1,80.
Тотал больше 4,5 двойных ошибок за 1,85.