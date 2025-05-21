Прогноз на матч Рублев — Энгель 21 мая 2025 года: в первом сете немец погоняет россиянина

Только вот победа над Джумхуром стала первой для Андрея за… месяц. На грунтовых кортах он пока не выигрывал больше одного матча за турнир. И это, в преддверии «Ролан Гаррос», сильно настораживает. Сотрудничество с Маратом Сафиным не изменило игру Рублева — та же прямолинейность, зависимость от форхенда и масса невынужденных ошибок. Ну, зато с соперником по второму кругу россиянину формально повезло — 17-летний Энгель, стоящий далеко за пределами первой сотни, попал на турнир по wild card.