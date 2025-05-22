Прогноз на матч Рублев — Дардери 22 мая 2025 года: теннисисты будут брать не только свои подачи

Андрей в Гамбурге наконец-то выиграл два матча подряд на грунте. Звучит странно, но это случилось с ним впервые в 2025 году. Впрочем, с сеткой Рублеву повезло — сначала его «клиент» Джумхур (6:0 в личных встречах), затем 333-я ракетка мира Энгель. И все же россиянин не отдал ни сета и пока в Гамбурге смотрится на удивление уверенно. Но в четвертьфинале задачка посложнее — Дардери намного сильнее и Джумхура, и Энгеля.