Прогноз на матч Рублев — Дардери 22 мая 2025 года: теннисисты будут брать не только свои подачи

В немецком Гамбурге продолжается престижный теннисный турнир категории ATP 500. Сегодня россиянин Андрей Рублев поборется за путевку в полуфинал. Его соперник — итальянский теннисист, 45-я ракетка мира Лучано Дардери. Чего ждать от поединка?
Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Дардери
Андрей — снова фаворит своего матча. Но если с Энгелем на Рублева давали смешные 1,07, то теперь на Рублева можно поставить с коэффициентом 1,50. Победа Дардери оценивается в 2,60. Тотал больше 22,5 геймов идет за 1,80.
Прогноз на матч Рублев — Дардери
Андрей в Гамбурге наконец-то выиграл два матча подряд на грунте. Звучит странно, но это случилось с ним впервые в 2025 году. Впрочем, с сеткой Рублеву повезло — сначала его «клиент» Джумхур (6:0 в личных встречах), затем 333-я ракетка мира Энгель. И все же россиянин не отдал ни сета и пока в Гамбурге смотрится на удивление уверенно. Но в четвертьфинале задачка посложнее — Дардери намного сильнее и Джумхура, и Энгеля.
Лучано всегда хорош на грунте, в Германии успел обыграть 7-го сеянного Брэндона Накашиму. Теннисиста исключительно атакующего, с отличным форхендом и высоким темпом игры. Прямо как Рублев. В этом сезоне у Дардери 63 процента побед на грунте, у Андрея же — ровно половина. Друг с другом ребята никогда не играли, это их первая встреча.
Наш прогноз: в исход матча лезть слишком опасно. Андрей всегда непредсказуем, с Дардери наверняка будет невероятная рубка. С непонятным исходом. Предлагаем обратить внимание на брейки. И Рублев, и Дардери умеют принимать остро, зарабатывают много брейкпоинтов, а на своей подаче совсем не безгрешны. Прибавьте сюда медленный грунт Гамбурга и расшатанную нервную систему Андрея. Ждем много брейков, в том числе и два подряд.
Статистические тренды в играх Рублева и Дардери
|Рублев
|Дардери
|Уже 4 раза в Гамбурге отдавал свою подачу.
|Только 57% первой подачи проходило с Накашимой, а двойных ошибок было 5.
|С Энгелем всего за 2 сета у Андрея было 13 брейкпоинтов.
|17 брейкпоинтов заработал в той игре, 8 из них реализовал.
Ставки на матч Рублев — Дардери 22 мая 2025 года
Два брейка подряд за 1,95.
Тотал больше 4,5 брейков за 1,80.