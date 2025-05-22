Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч Рублев — Дардери 22 мая 2025 года: теннисисты будут брать не только свои подачи

Андрей Рублев и Лучано Дардери сыграют в четвертьфинале в Гамбурге. Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В немецком Гамбурге продолжается престижный теннисный турнир категории ATP 500. Сегодня россиянин Андрей Рублев поборется за путевку в полуфинал. Его соперник — итальянский теннисист, 45-я ракетка мира Лучано Дардери. Чего ждать от поединка?

Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Дардери

Андрей — снова фаворит своего матча. Но если с Энгелем на Рублева давали смешные 1,07, то теперь на Рублева можно поставить с коэффициентом 1,50. Победа Дардери оценивается в 2,60. Тотал больше 22,5 геймов идет за 1,80.

Прогноз на матч Рублев — Дардери

Андрей в Гамбурге наконец-то выиграл два матча подряд на грунте. Звучит странно, но это случилось с ним впервые в 2025 году. Впрочем, с сеткой Рублеву повезло — сначала его «клиент» Джумхур (6:0 в личных встречах), затем 333-я ракетка мира Энгель. И все же россиянин не отдал ни сета и пока в Гамбурге смотрится на удивление уверенно. Но в четвертьфинале задачка посложнее — Дардери намного сильнее и Джумхура, и Энгеля.

Лучано всегда хорош на грунте, в Германии успел обыграть 7-го сеянного Брэндона Накашиму. Теннисиста исключительно атакующего, с отличным форхендом и высоким темпом игры. Прямо как Рублев. В этом сезоне у Дардери 63 процента побед на грунте, у Андрея же — ровно половина. Друг с другом ребята никогда не играли, это их первая встреча.

Наш прогноз: в исход матча лезть слишком опасно. Андрей всегда непредсказуем, с Дардери наверняка будет невероятная рубка. С непонятным исходом. Предлагаем обратить внимание на брейки. И Рублев, и Дардери умеют принимать остро, зарабатывают много брейкпоинтов, а на своей подаче совсем не безгрешны. Прибавьте сюда медленный грунт Гамбурга и расшатанную нервную систему Андрея. Ждем много брейков, в том числе и два подряд.

Статистические тренды в играх Рублева и Дардери

РублевДардери
Уже 4 раза в Гамбурге отдавал свою подачу.Только 57% первой подачи проходило с Накашимой, а двойных ошибок было 5.
С Энгелем всего за 2 сета у Андрея было 13 брейкпоинтов.17 брейкпоинтов заработал в той игре, 8 из них реализовал.

Ставки на матч Рублев — Дардери 22 мая 2025 года

Два брейка подряд за 1,95.

Тотал больше 4,5 брейков за 1,80.