Прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри» 23 мая 2025 года: Конте подарит чемпионский праздник Неаполю

«Наполи» проведет главный матч в сезоне против «Кальяри». В случае победы команда станет чемпионами Италии. Любой другой результат может дать шанс на скудетто «Интеру». Смогут ли игроки справиться с давлением и добиться необходимого результата, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Кальяри»
Букмекеры мало сомневаются в успехе фаворита: коэффициент на победу «Наполи» составляет 1,18, на «Кальяри» — 15,00. Ничья оценивается в 7,40. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,48.
Прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри»
«Наполи» находится в одной победе от чемпионства в Серии А. Чтобы забрать золото, необходимо набирать три очка на домашнем поле с «Кальяри». Кажется, что расклад для команды почти идеальный — свои болельщики, соперник из нижней половины таблицы и минимум травмированных игроков.
Однако «Наполи» весь сезон создает себе проблемы, без которых не обойдется и ближайший матч. Как минимум потому, что на него футболисты выйдут без главного тренера Конте — его удалили в концовке прошлой встречи. К тому же у неаполитанцев часто возникают сложности с атакой — именно нехватка голов чаще всего приводила к потере очков в этом сезоне. В ключевой момент нервы нападающих могут подвести и оставить клуб без трофея.
Хотя соперник вполне по силам «Наполи». «Кальяри» идет на 14-м месте, от вылета из лиги клуб себя обезопасил, а на подъем в таблице уже не рассчитывает. Вряд ли стоит ждать от них сильного выступления, к тому же в игре на выезде — только раз победили в девяти последних гостевых встречах.
Наш прогноз: сухая победа «Наполи» — за 1,72. Также предлагаем ставку на тотал меньше 2,5 — за 2,50. В матчах «Наполи» много голов ждать не стоит, тем более в такой важный момент сезона.
Статистические тренды в играх «Наполи» и «Кальяри»
|«Наполи»
|«Кальяри»
|В 5 из 6 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
|1 победа в 9 последних матчах на выезде.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Андрей Лаврентьев ставит на команду Конте: «Наполи» будет играть без Лоботки, Буонджорно и Жезуса. Но зато в атаке у «Наполи» все в порядке. Я не думаю, что гости будут так легко отдавать эту игру. Тем не менее, верю в победу «Наполи», но не думаю, что она будет легкой. Мой прогноз — победа «Наполи» в один мяч.
Ставки на матч «Наполи» — «Кальяри» 23 мая 2025 года
Сухая победа «Наполи» — 1,72.
Тотал меньше 2,5 — 2,50.