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Прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри» 23 мая 2025 года: Конте подарит чемпионский праздник Неаполю

«Наполи» примет «Кальяри» в последнем туре Серии А. Как пройдет важнейший матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Наполи» проведет главный матч в сезоне против «Кальяри». В случае победы команда станет чемпионами Италии. Любой другой результат может дать шанс на скудетто «Интеру». Смогут ли игроки справиться с давлением и добиться необходимого результата, покажет игра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Кальяри»

Букмекеры мало сомневаются в успехе фаворита: коэффициент на победу «Наполи» составляет 1,18, на «Кальяри» — 15,00. Ничья оценивается в 7,40. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,48.

Прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри»

«Наполи» находится в одной победе от чемпионства в Серии А. Чтобы забрать золото, необходимо набирать три очка на домашнем поле с «Кальяри». Кажется, что расклад для команды почти идеальный — свои болельщики, соперник из нижней половины таблицы и минимум травмированных игроков.

Однако «Наполи» весь сезон создает себе проблемы, без которых не обойдется и ближайший матч. Как минимум потому, что на него футболисты выйдут без главного тренера Конте — его удалили в концовке прошлой встречи. К тому же у неаполитанцев часто возникают сложности с атакой — именно нехватка голов чаще всего приводила к потере очков в этом сезоне. В ключевой момент нервы нападающих могут подвести и оставить клуб без трофея.

Футбол
Италия 2024/2025
Тур 38, 23.05.2025, 21:45
Наполи
-
Кальяри
-

Хотя соперник вполне по силам «Наполи». «Кальяри» идет на 14-м месте, от вылета из лиги клуб себя обезопасил, а на подъем в таблице уже не рассчитывает. Вряд ли стоит ждать от них сильного выступления, к тому же в игре на выезде — только раз победили в девяти последних гостевых встречах.

Наш прогноз: сухая победа «Наполи» — за 1,72. Также предлагаем ставку на тотал меньше 2,5 — за 2,50. В матчах «Наполи» много голов ждать не стоит, тем более в такой важный момент сезона.

Статистические тренды в играх «Наполи» и «Кальяри»

«Наполи»
«Кальяри»
В 5 из 6 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
1 победа в 9 последних матчах на выезде.
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Андрей Лаврентьев ставит на команду Конте: «Наполи» будет играть без Лоботки, Буонджорно и Жезуса. Но зато в атаке у «Наполи» все в порядке. Я не думаю, что гости будут так легко отдавать эту игру. Тем не менее, верю в победу «Наполи», но не думаю, что она будет легкой. Мой прогноз — победа «Наполи» в один мяч.

Ставки на матч «Наполи» — «Кальяри» 23 мая 2025 года

Сухая победа «Наполи» — 1,72.

Тотал меньше 2,5 — 2,50.

Футбол. Зарубежный
23.05
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00