Прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри» 23 мая 2025 года: Конте подарит чемпионский праздник Неаполю

Однако «Наполи» весь сезон создает себе проблемы, без которых не обойдется и ближайший матч. Как минимум потому, что на него футболисты выйдут без главного тренера Конте — его удалили в концовке прошлой встречи. К тому же у неаполитанцев часто возникают сложности с атакой — именно нехватка голов чаще всего приводила к потере очков в этом сезоне. В ключевой момент нервы нападающих могут подвести и оставить клуб без трофея.