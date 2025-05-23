Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев 23 мая 2025 года: канадец и россиянин устроят битву

В немецком Гамбурге наступает пора решающих матчей на топовом теннисном турнире категории ATP 500. Россиянин Андрей Рублев пока побеждает всех и уже вышел в полуфинал. В нем он сыграет против 30-й ракетки мира, канадца Феликса Оже-Альяссима.
Коэффициенты букмекеров на матч Оже-Альяссим — Рублев
Букмекеры ждут исключительно равный матч. Коэффициенты на теннисистов практически одинаковые. 1,95 на победу Феликса, 1,85 — на успех Андрея. Тотал больше установлен на отметке 23,5 геймов, он стоит 1,90.
Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
Рублев проводит свой лучший грунтовый турнир в этом году. Дело не только в полуфинале — до Гамбурга Андрей ни разу не выигрывал 2 матча подряд на глине. Грустная статистика, но в Германии Рублев пока исключительно хорош. Хотя сетка у него была не особо сложная — с Джумхуром и юным немцем Энгелем россиянин считался очевидным фаворитом. Ну и 45-я ракетка мира Лучано Дардери — тоже не самое страшное испытание. Но в полуфинале соперник действительно топовый.
Оже-Альяссим, как и Рублев, отдал на турнире только один сет. И тоже в четвертьфинале — против француза Мюллера. В остальном, Феликс шикарно играет в Гамбурге на своей подаче, почти не давая соперникам шансов. Отлично работает удар справа, которым канадец традиционно давит почти любого теннисиста. Да, Феликс нынче не 6-й в мире, хотя три года назад стоял именно на этой позиции в рейтинге. И все же канадец в конкретном матче по-прежнему может показать теннис топ-уровня.
Наш прогноз: и Рублев, и Оже-Альяссим регулярно проваливают именно важные матчи, нервная система подводит теннисистов регулярно. Плюс стиль игры у полуфиналистов похожий — монструозный форхенд, средненький удар слева, масса атакующих действий, но и помарок.
Поэтому предсказать исход здесь слишком рискованно, в легкий и быстрый матч не верится совершенно. Ждем яркую атакующую игру от теннисистов, но с морем невынужденных ошибок и закрученным сюжетом. Тотал больше геймов и брейкпоинтов — наш выбор.
Статистические тренды в играх Оже-Альяссима и Рублева
|Оже-Альяссим
|Рублев
|Всего 3 раза за 3 матча в Мадриде Феликс проиграл свою подачу.
|81% мячей на первой подаче выиграл с Дардери, только 1 раз за 3 сета позволив итальянцу сделать брейк.
|Сам же канадец заработал 22 брейкпоинта, и 4 раза брал подачу Перрикара, одного из лучших «подаванов» тура.
|В личных встречах Андрей уверенно ведет у Феликса — 7:1.
Ставки на матч Оже-Альяссим — Рублев 23 мая 2025 года
Тотал больше 23,5 геймов за 1,90.
Тотал больше 12,5 брейкпоинтов за 1,80.