Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев 23 мая 2025 года: канадец и россиянин устроят битву

Оже-Альяссим, как и Рублев, отдал на турнире только один сет. И тоже в четвертьфинале — против француза Мюллера. В остальном, Феликс шикарно играет в Гамбурге на своей подаче, почти не давая соперникам шансов. Отлично работает удар справа, которым канадец традиционно давит почти любого теннисиста. Да, Феликс нынче не 6-й в мире, хотя три года назад стоял именно на этой позиции в рейтинге. И все же канадец в конкретном матче по-прежнему может показать теннис топ-уровня.