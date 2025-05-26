Прогноз на матч «Флорида» — «Каролина» 27 мая 2025 года: «Пантерс» уверенно завершат серию

В этой серии изначально все пошло не по плану «Каролины». После поражения 2:5 в первой игре главный тренер Бринд′Амор похвалил своих хоккеистов и сказал, что действовали они неплохо. После третьего подряд поражения специалист дошел до критики лидеров, но снова сделал акцент на том, что игра была равной. Кажется, Бринд′Амор, правда, так считает и ждет, что результат вот-вот придет, но лучше пока не становится.