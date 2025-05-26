Прогноз на матч «Флорида» — «Каролина» 27 мая 2025 года: «Пантерс» уверенно завершат серию

«Флорида» уверенно идет к третьему подряд финалу Кубка Стэнли. Для этого необходимо еще один раз обыграть «Каролину», у которой пока слишком много проблем. Кажется, «Пантерс» должны завершать серию в домашней игре.
Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» — «Каролина»
Букмекеры считают хозяев фаворитом встречи: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,55, на «Каролину» — 2,46. Насколько результативной будет игра, пока неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,95, меньше — 1,85.
Прогноз на матч «Флорида» — «Каролина»
В этой серии изначально все пошло не по плану «Каролины». После поражения 2:5 в первой игре главный тренер Бринд′Амор похвалил своих хоккеистов и сказал, что действовали они неплохо. После третьего подряд поражения специалист дошел до критики лидеров, но снова сделал акцент на том, что игра была равной. Кажется, Бринд′Амор, правда, так считает и ждет, что результат вот-вот придет, но лучше пока не становится.
Последний проигрыш со счетом 2:6 стал 15-м подряд для «Каролины» в финалах конференции. Побеждать на этой стадии не получается аж с 2006 года. Тренерский штаб пытался поменять игру в гостях, но делал это через ротацию, а не смену тактики: в воротах вышел Кочетков, а в защите появился Никишин. Лучше не стало.
Разница между командами складывается при игре 5 на 5. В этой серии общий счет в равных составах выглядит максимально показательным 12:1. «Флорида» контролирует все происходящее на льду, давление на защитников раз за разом приносит плоды — нападающие агрессивно идут в отбор в чужой зоне, а в средней зоне оставшиеся игроки перекрывают все варианты для выхода в атаку.
При такой игре «Харрикейнс» постоянно теряют шайбу на своей синей линии и остаются без быстрых выпадов вперед. Показательна и статистика по броскам: самая активная команда лиги по этому показателю «Каролина» уступает сопернику 56:57 после трех игр противостояния.
Также хоккеисты «Харрикейнс» не выдерживают уровень жесткости, заданный «Флоридой». Свечников, Ахо и Гостисбеер пытались грубо сыграть против игроков «Пантерс», но потом не могли за себя постоять. А вот Маршанд, Беннетт и Ткачак в таких ситуация чувствуют себя как рыба в воде.
Важным фактором в этой серии также является вратарский вопрос. Андерсен провел два хороших раунда, но сейчас выручать перестал, а Бобровский на другом конце площадки набрал свою лучшую форму и собирает комплименты партнеров, тренеров и экспертов. «Флориде» в четвертой игре на своей площадке остается сыграть не хуже, чем в прошлых встречах, и третий финал подряд будет в кармане. Кажется, клуб готов к этом и ментально, и физически.
Наш прогноз: победа «Флориды» с форой −1,5 за 2,35. Также предлагаем ставку на тотал больше 5 — за 1,65.
Статистические тренды в играх «Флориды» и «Каролины»
|«Флорида»
|«Каролина»
|7 побед в 8 последних матчах.
|Тотал больше 4,5 проходил в 3 из 4 последних матчей.
|Побеждала с форой -2,5 в 5 из 6 последних матчей.
|Проиграла третий период в 3 матчах с «Флоридой».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ждет победы гостей: «Каролина» по-прежнему остается мощной командой, в составе которой — все лидеры. Свечников блистал в первых двух раундах и, возможно, наконец-то начнет набирать очки и в этой серии вместо штрафных минут. Орлов, проваливший прошлый матч, наверняка постарается реабилитироваться. Новичок Станковен уже отметился голом и остается лучиком надежды для «Кейнс». У «ураганов» есть неплохое большинство — пора наконец его реализовать.
Ставки на матч «Флорида» — «Каролина» 27 мая 2025 года
Победа «Флориды» с форой −1,5 — 2,35.
Тотал больше 5 — 1,65.
Пол Морис
Род Бриндамор
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Фредерик Андерсен
11:57
Джексон Блэйк
17:40
Нэйт Шмидт
17:40
Джексон Блэйк
23:06
Сет Джонс
25:25
Мэттью Ткачак
25:25
Джордан Стаал
30:45
Логан Стэнковен
(Александр Никишин)
38:11
Брент Бернс
40:31
Дмитрий Куликов
44:21
Александр Никишин
48:34
Логан Стэнковен
57:49
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, Сет Джарвис)
58:15
Джордан Стаал
(Брент Бернс)
59:24
Джона Гаджович
59:24
Джона Гаджович
20
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит