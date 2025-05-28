Прогноз на матч «Бетис» — «Челси» 28 мая 2025 года: в основное время победителя не будет

При этом аргументы за «Бетис» тоже найти можно. Главный из них — игра вингера Антони. Бразилец способен создать гол из неочевидной ситуации, к тому же нападающий уже показал, что в важных матчах его уверенность в своих действиях не пропадает. К тому же у Пеллегрини была возможность в последних играх активно заниматься ротацией — специалист с таким опытом должен подвести команду к решающему матчу в отличной форме.