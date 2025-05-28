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Прогноз на матч «Бетис» — «Челси» 28 мая 2025 года: в основное время победителя не будет

В финале Лиги конференций встретятся «Бетис» и «Челси». Как закончится решающий матч в польском Вроцлаве — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Бетис» набрал отличную форму во второй половине сезона, залез в топ-6 Ла Лиги и вышел в финал Лиги конференций. Выиграть трофей для испанских футболистов крайне важно. Иско описал противостояние так: у «Челси» есть деньги, у нас — мечта выиграть. Тренера лондонцев Мареску эти слова задели. Кажется, нас ждет огненный матч.

«Челси» уже получил возможность сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона через место в АПЛ. При этом победа в Лиге конференций предоставляет клубу путевку в Лигу Европы, но что выберут «синие», понятно.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бетис» — «Челси»

Букмекеры с осторожностью выделяют лондонцев в качестве фаворитов: коэффициент на победу «Челси» составляет 1,86, на «Бетис» — 4,50. Ничья оценивается в 3,90. Насколько результативным будет матч, пока неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,90, меньше — 1,94.

Прогноз на матч «Бетис» — «Челси»

«Челси» провел последний месяц в напряженной борьбе за место в зоне Лиге чемпионов. Клуб смог выиграть пять из шести последних матчей в АПЛ и добыть путевку в главный еврокубок. К тому же не выпадали «синие» и из борьбы в Лиге конференций, где легко прошли «Юргорден». Форма «синих» с 7 победами в 8 последних матчах впечатляет.

Тренер Мареска, кажется, окончательно смог настроить все механизмы внутри коллектива и привил игрокам свою философию, которая идеально подходит к важным матчам. «Челси» не спешит и не раскрывается, делая акцент на контроле мяча. Голы часто приходят после стандартов и подключений защитников, а минимального преимущества команде хватает для победы, так как после забитого гола лондонцы спокойно закрываются и нейтрализуют опасность у своих ворот.

В финале это может принести победу, тем более тонус у игроков в норме, а ряд непростых матчей в премьер-лиге помогли футболистам привыкнуть к напряжению и не отвлекаться на него. Про «Бетис» подобное сказать сложно — клуб уверенно занял место в Лиге Европы следующего сезона и доигрывал сезон с минимумом стараний. Побеждать испанцам не удается уже пять матчей подряд.

Футбол
Лига конференций 2024/2025
Финал, 28.05.2025, 22:00
Бетис
-
Челси
-

При этом аргументы за «Бетис» тоже найти можно. Главный из них — игра вингера Антони. Бразилец способен создать гол из неочевидной ситуации, к тому же нападающий уже показал, что в важных матчах его уверенность в своих действиях не пропадает. К тому же у Пеллегрини была возможность в последних играх активно заниматься ротацией — специалист с таким опытом должен подвести команду к решающему матчу в отличной форме.

Наш прогноз: обе забьют — за 1,80. Вполне возможно, игра выйдет за рамки основного времени, так как команды вряд ли станут форсировать события, поэтому сильнее рискнуть можно, поставив на ничью — за 3,90.

Статистические тренды в играх «Бетиса» и «Челси»

«Бетис»
«Челси»
5 матчей подряд без побед.
7 побед в 8 последних матчах.
В 7 из 9 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Ставка «обе забьют» не проходит в 4 последних матчах.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ждет победы «Челси»: «Лондонцы сейчас находятся в очень хорошей форме. “Челси” мощно провел концовку сезона. На мой взгляд, несмотря на то что “Бетис” — команда очень хорошая и техничная, “Челси” на данный момент просто гораздо сильнее. И, безусловно, давно они трофей не выигрывали. Я думаю, что “Челси” решит все вопросы в основное время».

Ставки на матч «Бетис» — «Челси» 28 мая 2025 года

Обе забьют — 1,80.

Ничья — 3,90.

Футбол. Еврокубки
28.05
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.60
П2
1.93