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Матч «Аль-Ахли» — «Интер Майами» 15 июня 2025 года: что покажет Месси?

В матче-открытии клубного чемпионата мира сойдутся многократный участник турнира «Аль-Ахли» и дебютант «Интер Майами».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В ночь с субботы на воскресенье в США стартует клубный чемпионат мира. В этом году ФИФА проводит его в новом, расширенном формате с участием 32 команд. Турнир будет длиться месяц, победитель может заработать 125 миллионов долларов.

К «Интеру Майами» будет приковано особое внимание, здесь играют бывшие звезды «Барселоны» Месси, Суарес, Бускетс и Альба. Нападение американской команды в полном порядке, она забила минимум три гола в каждом из последних пяти матчей. На счету Лео за этот отрезок — 5 мячей и 3 передачи.

«Аль-Ахли» — 12-кратный победитель Лиги чемпионов Африки, для него это будет 10-й клубный чемпионат мира. Четырежды египтяне занимали тут 3-е место. В составе — костяк сборной Египта, усиленный опытными легионерами вроде Аттият-Аллаха и Дьенга. Лучший бомбардир «Аль-Ахли» — форвард Ашур с 19 голами. Команду только что возглавил испанец Хосе Ривейро.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 15 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Аль-Ахли»

Вратарь: Эль-Шенави.

Защитники: Дари, Рабиа, Ибрагим.

Полузащитники: Хани, Хашем, Аттиа, Аль-Ааш.

Нападающие: Мохамед, Ашур, Градишар.

«Интер Майами»

Вратарь: Устари.

Защитники: Вейгандт, Фалькон, Мартинес, Аллен.

Полузащитники: Альенде, Бускетс, Кремаски, Сеговия.

Нападающие: Месси, Суарес.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.85
П2
2.03