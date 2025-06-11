Матч «Аль-Ахли» — «Интер Майами» 15 июня 2025 года: что покажет Месси?

В ночь с субботы на воскресенье в США стартует клубный чемпионат мира. В этом году ФИФА проводит его в новом, расширенном формате с участием 32 команд. Турнир будет длиться месяц, победитель может заработать 125 миллионов долларов.
К «Интеру Майами» будет приковано особое внимание, здесь играют бывшие звезды «Барселоны» Месси, Суарес, Бускетс и Альба. Нападение американской команды в полном порядке, она забила минимум три гола в каждом из последних пяти матчей. На счету Лео за этот отрезок — 5 мячей и 3 передачи.
«Аль-Ахли» — 12-кратный победитель Лиги чемпионов Африки, для него это будет 10-й клубный чемпионат мира. Четырежды египтяне занимали тут 3-е место. В составе — костяк сборной Египта, усиленный опытными легионерами вроде Аттият-Аллаха и Дьенга. Лучший бомбардир «Аль-Ахли» — форвард Ашур с 19 голами. Команду только что возглавил испанец Хосе Ривейро.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 15 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Аль-Ахли»
Вратарь: Эль-Шенави.
Защитники: Дари, Рабиа, Ибрагим.
Полузащитники: Хани, Хашем, Аттиа, Аль-Ааш.
Нападающие: Мохамед, Ашур, Градишар.
«Интер Майами»
Вратарь: Устари.
Защитники: Вейгандт, Фалькон, Мартинес, Аллен.
Полузащитники: Альенде, Бускетс, Кремаски, Сеговия.
Нападающие: Месси, Суарес.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами.