Матч «Челси» — «Лос-Анджелес» 16 июня 2025 года: Жиру против бывшей команды

«Челси» считается фаворитом группы, но в первом матче ему предстоит серьезное испытание. «Лос-Анджелес» прошел отбор через стыки и собрал внушительный состав с ветеранами мирового уровня — Льорисом и Жиру. Команда активно действует в атаке и не боится играть первым номером. Американцы могут доставить «синим» немало хлопот, особенно если те не смогут навязать свой темп с первых минут. Это не будет легкая прогулка — «Челси» должен быть максимально собран.