Матч «Челси» — «Лос-Анджелес» 16 июня 2025 года: Жиру против бывшей команды

«Челси» успешно провел концовку сезона: минимальное количество поражений весной, путевка в Лигу чемпионов и трофей Лиги конференций. Под руководством Марески команда прибавила в организации, лидеры Палмер и Фернандес определяют лицо «синих» на поле, а стиль игры стал динамичным.
«Челси» считается фаворитом группы, но в первом матче ему предстоит серьезное испытание. «Лос-Анджелес» прошел отбор через стыки и собрал внушительный состав с ветеранами мирового уровня — Льорисом и Жиру. Команда активно действует в атаке и не боится играть первым номером. Американцы могут доставить «синим» немало хлопот, особенно если те не смогут навязать свой темп с первых минут. Это не будет легкая прогулка — «Челси» должен быть максимально собран.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 16 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Челси»
Вратарь: Йоргенсен.
Защитники: Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья.
Полузащитники: Кайседо, Фернандес, Палмер.
Нападающие: Мадуэке, Джексон, Нету.
«Лос-Анджелес»
Вратарь: Льорис.
Защитники: Паленсия, Сегура, Марлон, Холлингсхед.
Полузащитники: Лима, Йебоа, Тилльманн, Дельгадо, Буанга.
Нападающие: Жиру.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).