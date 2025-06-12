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Матч «Челси» — «Лос-Анджелес» 16 июня 2025 года: Жиру против бывшей команды

В первом туре клубного чемпионата мира «Челси» встретится с «Лос-Анджелесом».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Челси» успешно провел концовку сезона: минимальное количество поражений весной, путевка в Лигу чемпионов и трофей Лиги конференций. Под руководством Марески команда прибавила в организации, лидеры Палмер и Фернандес определяют лицо «синих» на поле, а стиль игры стал динамичным.

«Челси» считается фаворитом группы, но в первом матче ему предстоит серьезное испытание. «Лос-Анджелес» прошел отбор через стыки и собрал внушительный состав с ветеранами мирового уровня — Льорисом и Жиру. Команда активно действует в атаке и не боится играть первым номером. Американцы могут доставить «синим» немало хлопот, особенно если те не смогут навязать свой темп с первых минут. Это не будет легкая прогулка — «Челси» должен быть максимально собран.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 16 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Челси»

Вратарь: Йоргенсен.

Защитники: Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья.

Полузащитники: Кайседо, Фернандес, Палмер.

Нападающие: Мадуэке, Джексон, Нету.

«Лос-Анджелес»

Вратарь: Льорис.

Защитники: Паленсия, Сегура, Марлон, Холлингсхед.

Полузащитники: Лима, Йебоа, Тилльманн, Дельгадо, Буанга.

Нападающие: Жиру.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).