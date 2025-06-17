Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Видад» 18 июня 2025 года: Гвардиола начнет с победы

«Видад» попал на клубный ЧМ как победитель Лиги чемпионов Африки в 2022 году. Чемпионом Марокко тогда руководил Реграги, после этого тренер ушел в сборную Марокко и сенсационно вывел ее полуфинал ЧМ-2022. С другими тренерами «Видад» уже не был так успешен, в завершившемся сезоне он стал третьим в своем чемпионате. Команда дважды участвовала на КЧМ в прежнем формате и не выиграла там ни разу. В этот раз марокканцам еще и не повезло с жеребьевкой: сразу после «Сити» их ждет игра с «Юве».