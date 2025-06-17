Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Видад» 18 июня 2025 года: Гвардиола начнет с победы

В первом туре группы G болельщиков ждет встреча команд, представляющих два совершенно разных футбольных мира. «Манчестер Сити» входит в число главных претендентов на трофей и стартует матчем против марокканского чемпиона «Видада». Несмотря на очевидное превосходство в классе, «Сити» может столкнуться с плотной защитой «Видада», из-за чего матч может быть не таким результативным, как от него ожидают.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Видад»
Букмекеры не оставляют «Видаду» ни шанса: победа «Манчестер Сити» идет за 1,05, ничья — за 17,00, а сенсация в пользу марокканцев оценивается в 40,00. На тотал больше 2,5 голов дают 1,32 — тут явно ждут уверенную победу англичан.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Видад»
После провального сезона английский гранд наверняка стремится компенсировать недобор трофеев победой на клубном мундиале. Гвардиола затеял перестройку состава и уже закупился новичками. В «Сити» пришли крайний защитник Аит-Нури, Рейндерс в центр поля и техничный Шерки в атаку. Клуб попрощался с Де Брейне и готов расстаться с Уокером и Грилишем. В группе с «Ювентусом» и «Аль-Айном» англичане должны спокойно выходить в плей-офф.
«Видад» попал на клубный ЧМ как победитель Лиги чемпионов Африки в 2022 году. Чемпионом Марокко тогда руководил Реграги, после этого тренер ушел в сборную Марокко и сенсационно вывел ее полуфинал ЧМ-2022. С другими тренерами «Видад» уже не был так успешен, в завершившемся сезоне он стал третьим в своем чемпионате. Команда дважды участвовала на КЧМ в прежнем формате и не выиграла там ни разу. В этот раз марокканцам еще и не повезло с жеребьевкой: сразу после «Сити» их ждет игра с «Юве».
Разница в уровне подготовки и подборе игроков очевидна, «Видад» уже не тот, что три года назад, поэтому навязать борьбу не получится. Наш прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой −3 за 1,93 и тотал больше 3,5 за 1,83.
Статистические тренды в играх «Манчестер Сити» и «Видада»
|«Манчестер Сити»
|«Видад»
|В 5 из 6 последних матчей был тотал меньше 2,5.
|Ставка «обе забьют» сыграла только 1 раз в 5 последних матчах.
|Проиграл только один из 13 последних матчей.
|Тотал меньше 2,5 прошел в 4 из 5 последних матчей.
Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Видад» 18 июня 2025 года
Победа «Манчестер Сити» с форой −3 за 1,93.
Тотал больше 3,5 за 1,83.