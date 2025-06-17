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Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Видад» 18 июня 2025 года: Гвардиола начнет с победы

В 1-м туре клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» сыграет с марокканским «Видадом». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В первом туре группы G болельщиков ждет встреча команд, представляющих два совершенно разных футбольных мира. «Манчестер Сити» входит в число главных претендентов на трофей и стартует матчем против марокканского чемпиона «Видада». Несмотря на очевидное превосходство в классе, «Сити» может столкнуться с плотной защитой «Видада», из-за чего матч может быть не таким результативным, как от него ожидают.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Видад»

Букмекеры не оставляют «Видаду» ни шанса: победа «Манчестер Сити» идет за 1,05, ничья — за 17,00, а сенсация в пользу марокканцев оценивается в 40,00. На тотал больше 2,5 голов дают 1,32 — тут явно ждут уверенную победу англичан.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Видад»

После провального сезона английский гранд наверняка стремится компенсировать недобор трофеев победой на клубном мундиале. Гвардиола затеял перестройку состава и уже закупился новичками. В «Сити» пришли крайний защитник Аит-Нури, Рейндерс в центр поля и техничный Шерки в атаку. Клуб попрощался с Де Брейне и готов расстаться с Уокером и Грилишем. В группе с «Ювентусом» и «Аль-Айном» англичане должны спокойно выходить в плей-офф.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа G, 18.06.2025, 19:00
Манчестер Сити
-
Видад
-

«Видад» попал на клубный ЧМ как победитель Лиги чемпионов Африки в 2022 году. Чемпионом Марокко тогда руководил Реграги, после этого тренер ушел в сборную Марокко и сенсационно вывел ее полуфинал ЧМ-2022. С другими тренерами «Видад» уже не был так успешен, в завершившемся сезоне он стал третьим в своем чемпионате. Команда дважды участвовала на КЧМ в прежнем формате и не выиграла там ни разу. В этот раз марокканцам еще и не повезло с жеребьевкой: сразу после «Сити» их ждет игра с «Юве».

Разница в уровне подготовки и подборе игроков очевидна, «Видад» уже не тот, что три года назад, поэтому навязать борьбу не получится. Наш прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой −3 за 1,93 и тотал больше 3,5 за 1,83.

Статистические тренды в играх «Манчестер Сити» и «Видада»

«Манчестер Сити» «Видад»
В 5 из 6 последних матчей был тотал меньше 2,5.Ставка «обе забьют» сыграла только 1 раз в 5 последних матчах.
Проиграл только один из 13 последних матчей.Тотал меньше 2,5 прошел в 4 из 5 последних матчей.

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Видад» 18 июня 2025 года

Победа «Манчестер Сити» с форой −3 за 1,93.

Тотал больше 3,5 за 1,83.

Футбол. Зарубежный
18.06
Манчестер Сити
:
Видад
Все коэффициенты
П1
1.07
X
19.00
П2
62.00