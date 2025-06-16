Прогноз на матч Андреева — Френх 16 июня 2025 года: травяной сезон Мирры начнется с трудностей

В Берлине проходит топовый теннисный турнир категории WTA 500. По сути, для лучших игроков планеты это главная репетиция перед «Уимблдоном». Набрать оптимальные кондиции к турниру «Большого шлема» хочет и 7-я ракетка мира Мирра Андреева. Сегодня она стартует в столице Германии матчем против Магдалены Френх из Польши.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Френх
Естественно, явный фаворит — российская теннисистка. Коэффициент на ее победу — 1,18. Если вы любите риск, то виктория Френх идет за 4,80. Тотал больше 19,5 геймов оценивается в 1,80.
Прогноз на матч Андреева — Френх
После потрясающего хардового отрезка, когда Мирра брала титулы пачками и обыгрывала всех подряд, на грунте у российской юной звезды откровенно не задалось. Ни одного титула, ни одного даже полуфинала и сенсационный вылет на «Ролан Гаррос» от 361-й на тот момент ракетки мира Лоис Буассон. Конечно, не таких результатов ждали мы от Мирры на грунтовом покрытии. Но теперь пора переключаться на траву — Андреева сегодня сыграет впервые за 12 дней.
Френх же успела немного привыкнуть к травяным кортам. Впрочем, в Лондоне она без вариантов проиграла — другой россиянке, Диане Шнайдер. 4:6, 1:6 — партнерша Мирры по парному разряду не оставила никаких шансов Френх. Теперь черед Андреевой. Девушки совсем недавно играли друг с другом — понятно, что на грунте совсем иной теннис, но все же. 26 апреля в Мадриде Андреева победила 7:5, 6:3. Матч получился для россиянки крайне непростым — в первом сете она проигрывала с брейком, например.
Наш прогноз: в прошлом сезоне Андреева проиграла все матчи на траве. Да, их было всего 2, и тем не менее. Пока у Мирры совсем мало опыта игры на этом специфическом покрытии. И результаты оставляют желать лучшего. Плюс с Френх Андреевой всегда непросто — да, она выиграла две лички подряд, но каждый раз борьба была плотной, на Australian Open Магдалена вообще взяла сет у Андреевой.
Мирра на траве не сможет играть в фирменный, вариативный теннис, плюс у юной россиянки сбоит игра у сетки, что крайне важно на траве. Пусть польская спортсменка проиграла Шнайдер — верим, что она доставит немало проблем Мирре. Особенно в первом сете, в котором Андреева будет привыкать к траве, на которой не играла официальных матчей почти целый год.
Статистические тренды в играх Андреевой и Френх
|Андреева
|Френх
|В этом сезоне у Мирры 31 победа и 8 поражений.
|В Мадриде выиграла у Мирры всего 39% очков на второй подаче.
|66% брейкпоинтов реализовала в мадридском матче с Френх — 4 из 6. Блестящий показатель.
|Удержала фору +5,5 в обоих матчах с Андреевой.
Ставки на матч Андреева — Френх 16 июня 2025 года
Победа Френх в 1-м сете с учетом форы +2,5 за 1,85.
Индивидуальный тотал геймов Френх больше 7,5 за 1,80.