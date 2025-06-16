Прогноз на матч Андреева — Френх 16 июня 2025 года: травяной сезон Мирры начнется с трудностей

Наш прогноз: в прошлом сезоне Андреева проиграла все матчи на траве. Да, их было всего 2, и тем не менее. Пока у Мирры совсем мало опыта игры на этом специфическом покрытии. И результаты оставляют желать лучшего. Плюс с Френх Андреевой всегда непросто — да, она выиграла две лички подряд, но каждый раз борьба была плотной, на Australian Open Магдалена вообще взяла сет у Андреевой.