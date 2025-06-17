Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года: Винисиус забьет больше Митровича

«Аль-Хиляль» при этом — не самый простой соперник для старта на турнире. В клубе полно опытных игроков, которые наверняка хотят доказать, что не потеряли уровень в чемпионате Саудовской Аравии. Однако вряд ли этого хватит для серьезного сопротивления гранду. Новый тренер Индзаги только появился в команде и не успеет поставить свой футбол, который у итальянца довольно сложный. К тому же следом за Симоне не перешел ни один игрок «Интера», которых он очень ждал.