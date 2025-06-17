Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года: Винисиус забьет больше Митровича

К первой игре «Реала» на клубном чемпионате мира будет приковано много внимания — дебют защитников Александера-Арнолда и Хейсена, а также тренера Хаби Алонсо это обеспечат. К тому же «сливочные» считаются фаворитом в турнире, поэтому оценить их форму будет интересно по матчу с серьезным соперником. «Аль-Хиляль», однозначно, можно таким назвать. У клуба из Саудовской Аравии также есть за кем последить. Тут и новый тренер Индзаги, и уехавшие звезды Кулибали, Милинкович-Савич, Малком и Митрович.
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль»
Букмекеры не сомневаются в успехе фаворита: коэффициент на победу «Реала» составляет 1,35, на «Аль-Хиляль» — 8,80. Ничья оценивается в 5,50. Голов от матча ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,46.
Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль»
«Реал» серьезно настроен на турнир. Клуб не пожалел 10 млн евро для выкупа защитника «Ливерпуля» Александера-Арнолда, хоть тот и так перешел бы в команду двумя неделями позже. Групповой этап у «сливочных» уйдет на притирку к новому тренеру Алонсо и возвращению тонуса. К тому же в состав могут вернуться футболисты, которое долгое время восстанавливались от травм: Рюдигер, Камавинга, Карвахаль и Диас.
В списке фаворитов КЧМ «Реал» идет первым. Причина понятна — состав королевского клуба силен, а новый тренер способен вдохнуть в игроков прежнюю уверенность в себе и свежие идеи. Все вместе может идеально сработать и принести результат. Журналисты отмечают отличную атмосферу в коллективе и хорошее отношение костяка команды к новичкам.
«Аль-Хиляль» при этом — не самый простой соперник для старта на турнире. В клубе полно опытных игроков, которые наверняка хотят доказать, что не потеряли уровень в чемпионате Саудовской Аравии. Однако вряд ли этого хватит для серьезного сопротивления гранду. Новый тренер Индзаги только появился в команде и не успеет поставить свой футбол, который у итальянца довольно сложный. К тому же следом за Симоне не перешел ни один игрок «Интера», которых он очень ждал.
Кажется, «Реал Мадрид» легко обыграет соперника. Оба клуба находятся в равных условиях, где игроки еще не до конца знакомы с философией нового тренера. Испанский коллектив умеет забирать матчи на голом мастерстве, чего их оппоненту явно не хватит. К тому же мотивации у «сливочных» будет не меньше. Единственное, матч может пропустить Мбаппе, приболевший в Майами. Но атака «Реала» грозно выглядит и без француза.
Наш прогноз: победа «Реала» с форой −1,5 за 1,93. Также предлагаем ставку на то, что забьет только одна команда за 2,10.
Статистические тренды в играх «Реала» и «Аль-Хиляля»
|«Реал»
|«Аль-Хиляль»
|4 победы в 5 последних матчах.
|Лишь раз проиграл в 10 последних матчах.
|Не забивал меньше двух мячей 6 матчей подряд.
|В 7 из 9 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на уверенную победу «Реала»: «В плане формы сейчас соперники будут находиться в схожих ситуациях — у обоих чемпионаты завершились в мае. А уровень футболистов все равно намного выше у “королевского клуба”. Думаю, провальный сезон сейчас только сильнее мотивирует “сливочных”. Ставлю на победу “Реала” Мадрид с форой −1,5 за 1,85».
Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль» 18 июня 2025 года
Победа «Реала» с форой −1,5 за 1,93.
Забьет только одна команда за 2,10.