Прогноз на матч Рублев — Офнер 17 июня 2025 года: 122-й ракетка мира создаст проблемы

Рублев больше двух недель не играл в теннис. «Ролан Гаррос» складывался для россиянина неплохо, пока в четвертом круге он не вышел на итальянского робота по имени Янник. Синнер уничтожил Рублева в трех сетах, а сам Андрей честно признался: «Да я особо и не играл сегодня — так, только мячики подавал». Но грунтовый сезон позади — теперь все готовятся к «Уимблдону». И вот, сегодня у Рублева первый матч на траве в 2025-м. Против 122-й ракетки мира Себастьяна Офнера.



Австрийцу пришлось проходить квалификацию в Галле. Зато Себастьян прибился к покрытию и не отдал ни сета Хассану и хозяину кортов Энгелю. Офнер — крайне ограниченный теннисист, зато созданный именно для травы. Мощная подача, богатырский рост, уверенная игра у сетки, мощные удары — что форхенд, что бэкхенд. Но средненькое движение и не самое лучшее чувство мяча не позволяют Офнеру быть стабильным игроком топ-100. И все же на траве Себастьян довольно опасен.