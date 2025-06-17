Прогноз на матч Рублев — Офнер 17 июня 2025 года: 122-й ракетка мира создаст проблемы

В немецком Галле продолжается турнир категории ATP 500. Тут играют три российских теннисиста, в том числе — Андрей Рублев. Год назад он выбыл здесь в первом круге, проиграв Маркосу Гирону. Сегодняшний соперник — австриец Себастьян Офнер.
Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Офнер
Букмекеры легко определились с фаворитом встречи. На победу Андрея — коэффициент 1,39, успех Офнера оценивается в 3,00. Тотал больше 23,5 — 1,90.
Прогноз на матч Рублев — Офнер
Рублев больше двух недель не играл в теннис. «Ролан Гаррос» складывался для россиянина неплохо, пока в четвертом круге он не вышел на итальянского робота по имени Янник. Синнер уничтожил Рублева в трех сетах, а сам Андрей честно признался: «Да я особо и не играл сегодня — так, только мячики подавал». Но грунтовый сезон позади — теперь все готовятся к «Уимблдону». И вот, сегодня у Рублева первый матч на траве в 2025-м. Против 122-й ракетки мира Себастьяна Офнера.
Австрийцу пришлось проходить квалификацию в Галле. Зато Себастьян прибился к покрытию и не отдал ни сета Хассану и хозяину кортов Энгелю. Офнер — крайне ограниченный теннисист, зато созданный именно для травы. Мощная подача, богатырский рост, уверенная игра у сетки, мощные удары — что форхенд, что бэкхенд. Но средненькое движение и не самое лучшее чувство мяча не позволяют Офнеру быть стабильным игроком топ-100. И все же на траве Себастьян довольно опасен.
Наш прогноз: ребята ни разу не играли друг с другом. Что всегда добавляет матчам непредсказуемости. Плюс Андрей часто болезненно переходит на траву — зачастую уступает в первом матче явным аутсайдерам или мучается с ними три сета. А тут еще и печальное в эмоциональном плане поражение от Синнера, который просто размазал Рублева по корту.
Офнер и на «Ролан Гаррос» только в пятом сете уступил Хачанову, на траве уверенно держит свою подачу и с форхенда пробивает почти так же мощно, как Андрей. А это большая редкость. Ждем классику травяного тенниса — фавориту придется трудно против уступающего в классе соперника, который будет держаться в матче за счет стабильной подачи и лучшей формы. Три сета и плюсовая фора на Офнера — наш выбор.
Статистические тренды в играх Рублева и Офнера
|Рублев
|Офнер
|2 раза играл в Галле в финале, но оба раза уступил — в 2021-м и 2023-м.
|В решающем матче квалификации против Энгеля ни разу не отдал свою подачу и выиграл 93% очков на первой.
|Больше 22 геймов сыграл в 14 из своих 17 матчей в Галле за карьеру.
|24 эйса за 4 сета квалификации.
Ставки на матч Рублев — Офнер 17 июня 2025 года
Тотал больше 2,5 сетов за 2,23.
Победа Офнера с форой +2,5 по геймам за 1,80.