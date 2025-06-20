Прогноз на матч «Бавария» — «Бока Хуниорс» 21 июня 2025 года: немцы снова устроят разгром

«Бавария» устроила разгром в первой игре на турнире, победив «Окленд Сити» 10:0. Настрой на клубный чемпионат мира от немцев теперь понятен — они приехали за победой. Этой мотивации должно с запасом хватить и на второй матч в группе, в котором мюнхенцы встретятся с «Бока Хуниорс».
Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Бока Хуниорс»
Букмекеры практически не ждут здесь сенсации: коэффициент на победу «Баварии» составляет 1,30, на «Бока Хуниорс» — 10,00. Ничья оценивается в 6,00. Голов ожидают много — тотал больше 2,5 стоит 1,60.
Прогноз на матч «Бавария» — «Бока Хуниорс»
«Бавария» просто уничтожила соперника в первом матче на клубном чемпионате мира. У Компани и его игроков явно осталась недосказанность после вылета от «Интера» в Лиге чемпионов, где команда играла не хуже. Тогда немцам помешало отсутствие ключевых игроков и хорошего вратаря. Сейчас — все на месте. Преград для успеха пока не видно. К тому же стиль игры нынешней «Баварии» идеально работает против средних и слабых команд, которые не выдерживают волн атак соперника и начинают сыпаться.
При этом у мюнхенцев нет чувства сытости — они не удерживают счет, а добивают оппонента при любом счете. Олисе даже улыбнулся в ответе на вопрос, не было ли жалко игроков «Окленда». Не жалко — и 2 гола и 2 передачи самого Олисе это подтверждают. Ресурсов для такого футбола у Компани полно, а следующий соперник вряд ли в силах долго сопротивляться такому напору. И это еще Кейн не забивал на этом турнире.
К тому же проблемы у «Боки» заметны. У менее мастеровитой «Бенфики» получалось раз за разом создавать голевые моменты с игры и стандартов. Во второй игре оборона аргентинцев станет еще хуже из-за потери Эрреры и Фигаля, получивших красные карточки. С атакой дела не лучше — два гола с «Бенфикой» не должны создавать иллюзий. Моментов у ворот португальцев создавать почти не получалось, а сверхреализацию (2 гола с 2 ударов в створ) против «Баварии» повторить будет сложно.
Наш прогноз: победа «Баварии» с форой −2 за 2,45. Также предлагаем ставку на то, что «Бавария» выиграет оба тайма — за 2,15.
Статистические тренды в играх «Баварии» и «Бока Хуниорс»
|«Бавария»
|«Бока Хуниорс»
|8 матчей без поражений подряд.
|1 победа в 5 последних матчах.
|В 5 из 6 последних матчей не пропустила ни одного мяча.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко предлагает два варианта: «Кто хочет, может рассмотреть пари “Кейн забьет” за 1,60. Но не забывайте, что, скорее всего, он сыграет 60 минут, как это было в первой игре. Второй вариант для прогноза — это победа “Боки Хуниорс” по количеству жёлтых карточек в матче с форой −1 за 2,02. Они будут не просто играть в футбол, но и “драться” за каждый мяч».
Ставки на матч «Бавария» — «Бока Хуниорс» 21 июня 2025 года
Победа «Баварии» с форой −2 за 2,45.
«Бавария» выиграет оба тайма — 2,15.