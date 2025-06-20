Прогноз на матч «Бавария» — «Бока Хуниорс» 21 июня 2025 года: немцы снова устроят разгром

При этом у мюнхенцев нет чувства сытости — они не удерживают счет, а добивают оппонента при любом счете. Олисе даже улыбнулся в ответе на вопрос, не было ли жалко игроков «Окленда». Не жалко — и 2 гола и 2 передачи самого Олисе это подтверждают. Ресурсов для такого футбола у Компани полно, а следующий соперник вряд ли в силах долго сопротивляться такому напору. И это еще Кейн не забивал на этом турнире.