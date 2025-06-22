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Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн» 23 июня 2025 года: Холанд поучаствует в разгроме

«Манчестер Сити» встретится с «Аль-Айном» на групповом этапе клубного чемпионата мира. Как сложится матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Манчестер Сити» без проблем должен выходить в плей-офф клубного чемпионата мира. Первые два матча у «горожан» уйдут на возвращение тонуса и изменение деталей игры. Однако вряд ли это помешает им уверенно добиваться результата. Следующий соперник «Аль-Айн» не выглядит оппонентом, способным заставить англичан нервничать.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн»

Букмекеры не оставляют шансов клубу из ОАЭ: коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,11, на «Аль-Айн» — 22,00. Ничья оценивается в 11,00. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,34.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн»

«Манчестер Сити» приехал на турнир с огромной мотивацией — сезон завершен без трофеев, а у Гвардиолы, кажется, случился кризис идей. Клубный чемпионат мира способен немного поправить ситуацию. Пеп наверняка предложит новую модель игры уже сейчас, так как лучшего места для ее отработки уже не найти.

«Горожане» традиционно хорошо выступают против слабых клубов. Набор классных игроков и стиль, основанный на тотальном контроле, обеспечивает клубу уверенные победы в проходных встречах. К тому же акцент на владение мячом и высокий прессинг лишает соперника возможности показывать в атаке хоть что-то.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа G, 23.06.2025, 4:00
Манчестер Сити
-
Аль-Айн
-

«Аль-Айн» не обладает надежной защитой даже на уровне чемпионата Арабских Эмиратов. При этом в последних матчах экс-тренер «Краснодара» Ивич начал делать на этом акцент и попытался наладить ситуацию у своих ворот — в 6 из 7 последних матчей не пропускают. Перенести такую игру на уровень клубного чемпионата мира будет почти невозможно. Владеть мячом большую часть матча «Аль-Айну» тут вряд ли позволят, а, оказавшись без контроля, коллектив Ивича утратит свою надежность.

Наш прогноз: тотал больше 3,5 — за 1,90. Оправдывать надежды после плохого сезона должен и форвард «Манчестер Сити» Холанд, который умеет сносить слабых соперников. Также предлагаем ставку, что тотал больше 1,5 пройдет в обоих таймах — за 2,90. Основной состав проявит себя, а запасные не захотят отставать и добьют соперника.

Статистические тренды в играх «Манчестер Сити» и «Аль-Айна»

«Манчестер Сити»
«Аль-Айн»
7 побед в 9 последних матчах. И это всего при одном поражении на отрезке.
1 поражение в последних 5 матчах.
В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Не пропускал в 3 из 5 последних матчей.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко уверен в победе фаворита: «Неизвестно, в каком составе выйдет “Сити”, но это и неважно. “Сити” победит, победит всухую. В матче будет пенальти за 2,40. “Сити” будет много атаковать, часто заходить в штрафную, бить по воротам, и пенальти возможен. Второй вариант — это победа “Сити” с форой −1,5 в первом тайме за 1,97».

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Айн» 23 июня 2025 года

Тотал больше 3,5 — 1,90.

Тотал больше 1,5 в обоих таймах — 2,90.

Футбол. Зарубежный
23.06
Манчестер Сити
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.50
П2
22.00
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