Прогноз на матч Бублик — Медведев 22 июня 2025 года: зрителям стоит запастись попкорном

Сегодня завершается турнир категории ATP 500 в Галле. Завершается своеобразным дерби — россиянин Даниил Медведев сыграет в финале с представителем Казахстана Александром Бубликом. Чего ждать от этого матча?
Коэффициенты букмекеров на матч Бублик — Медведев
Мини-фаворитом игры считается Даниил. Коэффициент на победу Медведева — 1,65. Успех Бублика оценивается в 2,35. Тотал больше геймов, разумеется, установлен довольно высоко — 23,5 за 1,80.
Прогноз на матч Бублик — Медведев
Свершилось. Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP. Мы уже отвыкли от такого — последний раз до решающего матча россиянин доходил аж 15 месяцев назад. И вышел там, где никто особо не ждал от него успеха. Перед Галле Даниил уступил на траве Опелке, да и в целом это не его любимое покрытие.
Но на немецком турнире Даниил практически идеален — подает как в год победы на US Open, дожидается ошибок соперника, на удивление неплохо атакует сам, даже у сетки неплох. И если победы над Альтмайером, Алисом и Микелсеном были ожидаемы, то успех в матче со Зверевым говорит о многом. Даниил блестяще давил на сбоивший форхенд Саши, наколотил 17 эйсов и выиграл сложнейший трехчасовой триллер.
Бублик вообще проводит «турнир жизни». И это не преувеличение — Александр никогда не играл настолько уверенно, спокойно и мощно. На самом деле и на «Ролан Гаррос», на неудобном ему грунте, Бублик был очень хорош. Просто попал на Синнера, которого на глине может остановить только человек по имени Карлос.
Но на траве в Галле Бублик образцово использует свои сильные стороны — зубодробительную подачу, вариативную игру на задней линии, неожиданные укороченные. И, главное, никаких психозов, истерик и лекций по культурному русскому языку. Бублик будто познал дзен и показывает игру уровня топ-5. Потому сенсационная победа над тем же Синнером отнюдь не случайна.
Это необыкновенно сложный матч для анализа. С одной стороны, Даниил ведет аж 7:0 в личных встречах. Казалось бы, интриги нет? Только вот ни один из матчей ребята не играли на траве. А на траве Бублик — совсем другой теннисист. Опять же Синнеру на грунте Александр влетел без вариантов. А всего через неделю взял и победил на траве.
Даниил полон мотивации наконец взять титул, но такого Бублика будет безумно тяжело остановить. Гонять по корту Александра так, как Альтмайера, Алиса и Микелсена точно не получится, а в решающие моменты Бублик, как ни странно, устойчивее Зверева. Ну, а про подачу и говорить не стоит — да, Медведев крут в этом компоненте в Галле, но Александр еще круче.
И нет, мы не предлагаем ставить на Бублика. Просто советуем не лезть в исход встречи. Ждем классную зарубу двух «горячих» теннисистов, каждому из которых очень нужен титул. Тотал больше 23,5 геймов и длительный матч дольше 2 часов — наш выбор. Да, теннисисты шикарно подают, что укорачивает время розыгрышей. Но в них самих, даже на траве, Медведев и Бублик редко выигрывают за 1−2 удара, потому наверняка будет много затяжных геймов, брейк-поинтов, вполне возможно, минимум один тай-брейк и три сета. В общем, Бублик и Медведев будут долго развлекать публику.
Статистические тренды в играх Бублика и Медведева
|Бублик
|Медведев
|Выиграл 10 из 11 своих последних матчей в Галле.
|106 эйсов на двоих выполнили Бублик и Медведев в Галле — 65 у казахстанца и 41 у россиянина.
|83% розыгрышей на первой подаче выиграл Бублик в полуфинале с Хачановым, за 3 сета позволив Карену лишь раз сделать брейк.
|Медведев проиграл 5 финалов подряд, а титул не выигрывал с 2023-го.
Ставки на матч Бублик — Медведев 22 июня 2025 года
Матч будет продолжаться более 2 часов за 1,80.
Тотал больше 23,5 геймов за 1,90.