Прогноз на матч Бублик — Медведев 22 июня 2025 года: зрителям стоит запастись попкорном

И нет, мы не предлагаем ставить на Бублика. Просто советуем не лезть в исход встречи. Ждем классную зарубу двух «горячих» теннисистов, каждому из которых очень нужен титул. Тотал больше 23,5 геймов и длительный матч дольше 2 часов — наш выбор. Да, теннисисты шикарно подают, что укорачивает время розыгрышей. Но в них самих, даже на траве, Медведев и Бублик редко выигрывают за 1−2 удара, потому наверняка будет много затяжных геймов, брейк-поинтов, вполне возможно, минимум один тай-брейк и три сета. В общем, Бублик и Медведев будут долго развлекать публику.