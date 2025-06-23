Прогноз на матч «Атлетико» — «Ботафого» 23 июня 2025 года: бразильцы сдержат мотивированных мадридцев

На клубном чемпионате мира бразильские команды чувствуют себя отлично — еще ни одного поражения за восемь матчей (6 побед и 2 ничьи) и лидерство в своих группах. Сильнее других удивляет «Ботафого», которое возглавляет свою четверку, несмотря на соперничество с «ПСЖ» и «Атлетико». В последнем туре клубу будет достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф с первого места. У «Атлетико» ситуация сложнее — им необходимо побеждать, и лучше делать это с большим счетом.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Ботафого»
Букмекеры уверенно ставят на испанцев: коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,70, на «Ботафого» — 5,70. Ничья оценивается в 3,90. Насколько результативной будет игра, неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,90, меньше — так же 1,90.
Прогноз на матч «Атлетико» — «Ботафого»
У «Атлетико» не задался старт турнира — поражение 0:4 от «ПСЖ» поставило в сложное положение. Теперь команда должна выигрывать у лидера группы в последнем матче, чтобы претендовать на плей-офф. Изменения были заметны уже с «Сиэтлом», который удалось уверенно обыграть 3:1 даже после ротации в составе.
Однако против бразильцев «матрасникам» будет сложно. У коллектива Симеоне традиционные проблемы с нападением, которые никуда не пропадут в предстоящем матче. К тому же в важных играх тренер предпочитает играть в осторожный футбол. Хоть мадридцам и необходимо побеждать с большим счетом, голевой феерии вряд ли стоит ждать.
Да и «Ботафого» к такой игре готов. Против «ПСЖ» бразильцы смогли выдержать почти час атак и не дрогнуть. Если удалось отстоять насухо против лучшей атаки Европы, то довольно прямолинейный «Атлетико» удержать тоже может получиться. К тому же ничья устроит коллектив Пайвы — вперед команда не побежит.
Сдерживать мощного соперника поможет погода. Матч пройдет в штате Калифорния в 12 часов дня — жара и неудобное время снова сыграют на стороне бразильского клуба. На этом турнире европейцы пока с трудом справляются с таким расписанием, что отражается на результатах. Все говорит о том, что это будет матч с минимальным счетом, поэтому поставим на тотал меньше 2,5 — за 1,90. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на двойной шанс «Ботафого» — за 2,10.
Статистические тренды в играх «Атлетико» и «Ботафого»
|«Атлетико»
|«Ботафого»
|3 победы в 4 последних матчах.
|5 побед подряд.
|Тотал больше 3,5 проходил в 4 играх подряд.
|Ставка «обе забьют» не проходила в 5 из 7 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Владислав Радимов ждет от игра минимум пять желтых карточек: «“Ботафого” — довольно-таки неплохая команда, что показывают результаты. А когда нужно будет добиваться результата против “Атлетико”, который не так силен в позиционной атаке, “Ботафого” справится, как я думаю. И плюсовая фора +1 на бразильцев — очень хорошая ставка, ее беру точно. И вторая ставка: тотал желтых карточек больше 4,5. Это будет бойня, в которой будут желтые карточки».
Ставки на матч «Атлетико» — «Ботафого» 23 июня 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,90.
«Ботафого» не проиграет — 2,10.