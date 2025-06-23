Прогноз на матч «Атлетико» — «Ботафого» 23 июня 2025 года: бразильцы сдержат мотивированных мадридцев

На клубном чемпионате мира бразильские команды чувствуют себя отлично — еще ни одного поражения за восемь матчей (6 побед и 2 ничьи) и лидерство в своих группах. Сильнее других удивляет «Ботафого», которое возглавляет свою четверку, несмотря на соперничество с «ПСЖ» и «Атлетико». В последнем туре клубу будет достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф с первого места. У «Атлетико» ситуация сложнее — им необходимо побеждать, и лучше делать это с большим счетом.