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Прогноз на матч «Порту» — «Аль-Ахли» 24 июня 2025 года: команды устроят веселье во втором тайме

«Порту» встретится с «Аль-Ахли» в последнем туре группового этапа клубного чемпионата мира. Варианты для ставок на матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Португальцы попали в тяжелую ситуацию — выход из группы зависит не только от них самих. «Порту» должен выиграть у «Аль-Ахли» в последнем туре, но усилия будут тщетными, если «Интер Майами» и «Палмейрас» в своем матче сыграют вничью. Игры будут идти параллельно, поэтому настрою ничто не должно помешать. Ждем зрелища в матче и яркого второго тайма.

Коэффициенты букмекеров на матч «Порту» — «Аль-Ахли»

Букмекеры выбрали фаворита в матче: коэффициент на победу «Порту» составляет 1,74, на «Аль-Ахли» же можно поставить за 4,60. Ничья оценивается в 4,10. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,61.

Прогноз на матч «Порту» — «Аль-Ахли»

«Порту» пока не может реабилитироваться за провальный сезон на клубном чемпионате мира — лишь одно очко набрано после матчей с «Интер Майами» и «Палмейрасом». Основная причина — проблемы с атакой. Португальцы с трудом создают моменты у чужих ворот, часто ограничиваясь навесами и ударами издали. Как результат, забили лишь однажды с пенальти за две игры.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа A, 24.06.2025, 4:00
Порту
-
Аль-Ахли
-

«Аль-Ахли» на этом турнире вообще вынужден играть от обороны каждый свой матч. Получается это неплохо, хоть провалы и случаются. «Порту» придется вскрывать низкий блок соперника, что не удалось сделать Месси и Суаресу. Однако один гол может все поменять — вряд ли египетский коллектив станет отсиживаться в обороне, проигрывая по счету. Игра может раскрыться во втором тайме.

Наш прогноз: тотал меньше 1 в первом тайме — за 2,45. Также предлагаем ставку на победу «Порту» с форой −1 за 2,10.

Статистические тренды в играх «Порту» и «Аль-Ахли»

«Порту» 
«Аль-Ахли» 
Не выигрывает 3 матча подряд.
В 3 последних матчах проходит тотал меньше 2,5.
В 4 из 5 последних матчей не проходит ставка «обе забьют».
Не выигрывает 3 матча подряд.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на победу «Порту»: «Жду активной игры от “Порту”, особенно в первом тайме. С другой стороны, как раз в первой 45-минутке “Аль-Ахли” готов будет дать отпор. Все решится во второй половине встречи у них. Думаю, класс “драконов” все-таки возьмет свое. Ставлю на победу “Порту” за 1,70».

Ставки на матч «Порту» — «Аль-Ахли» 24 июня 2025 года

Тотал меньше 1 в первом тайме — 2,45.

Победа «Порту» с форой −1 — 2,10.

Футбол. Зарубежный
24.06
Порту
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.15
П2
4.75