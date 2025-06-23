Прогноз на матч «Порту» — «Аль-Ахли» 24 июня 2025 года: команды устроят веселье во втором тайме

«Порту» пока не может реабилитироваться за провальный сезон на клубном чемпионате мира — лишь одно очко набрано после матчей с «Интер Майами» и «Палмейрасом». Основная причина — проблемы с атакой. Португальцы с трудом создают моменты у чужих ворот, часто ограничиваясь навесами и ударами издали. Как результат, забили лишь однажды с пенальти за две игры.