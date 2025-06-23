Прогноз на матч «Порту» — «Аль-Ахли» 24 июня 2025 года: команды устроят веселье во втором тайме

Португальцы попали в тяжелую ситуацию — выход из группы зависит не только от них самих. «Порту» должен выиграть у «Аль-Ахли» в последнем туре, но усилия будут тщетными, если «Интер Майами» и «Палмейрас» в своем матче сыграют вничью. Игры будут идти параллельно, поэтому настрою ничто не должно помешать. Ждем зрелища в матче и яркого второго тайма.
Коэффициенты букмекеров на матч «Порту» — «Аль-Ахли»
Букмекеры выбрали фаворита в матче: коэффициент на победу «Порту» составляет 1,74, на «Аль-Ахли» же можно поставить за 4,60. Ничья оценивается в 4,10. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,61.
Прогноз на матч «Порту» — «Аль-Ахли»
«Порту» пока не может реабилитироваться за провальный сезон на клубном чемпионате мира — лишь одно очко набрано после матчей с «Интер Майами» и «Палмейрасом». Основная причина — проблемы с атакой. Португальцы с трудом создают моменты у чужих ворот, часто ограничиваясь навесами и ударами издали. Как результат, забили лишь однажды с пенальти за две игры.
«Аль-Ахли» на этом турнире вообще вынужден играть от обороны каждый свой матч. Получается это неплохо, хоть провалы и случаются. «Порту» придется вскрывать низкий блок соперника, что не удалось сделать Месси и Суаресу. Однако один гол может все поменять — вряд ли египетский коллектив станет отсиживаться в обороне, проигрывая по счету. Игра может раскрыться во втором тайме.
Наш прогноз: тотал меньше 1 в первом тайме — за 2,45. Также предлагаем ставку на победу «Порту» с форой −1 за 2,10.
Статистические тренды в играх «Порту» и «Аль-Ахли»
|«Порту»
|«Аль-Ахли»
|Не выигрывает 3 матча подряд.
|В 3 последних матчах проходит тотал меньше 2,5.
|В 4 из 5 последних матчей не проходит ставка «обе забьют».
|Не выигрывает 3 матча подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на победу «Порту»: «Жду активной игры от “Порту”, особенно в первом тайме. С другой стороны, как раз в первой 45-минутке “Аль-Ахли” готов будет дать отпор. Все решится во второй половине встречи у них. Думаю, класс “драконов” все-таки возьмет свое. Ставлю на победу “Порту” за 1,70».
Ставки на матч «Порту» — «Аль-Ахли» 24 июня 2025 года
Тотал меньше 1 в первом тайме — 2,45.
Победа «Порту» с форой −1 — 2,10.