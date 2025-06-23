Прогноз на матч «Сиэтл» — «ПСЖ» 23 июня 2025 года: парижане выйдут в плей-офф

Противостояние аутсайдера и одного из главных фаворитов клубного чемпионата мира — именно так можно описать заключительный матч группы B между «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ». Американский клуб завершает выступление на турнире, не имея шансов на выход в плей-офф. При этом «Сиэтл» хочет громко хлопнуть дверью. У парижан же ситуация принципиально иная: только победа позволит выйти из группы без оглядки на другие команды.
Коэффициенты букмекеров на матч «Сиэтл» — «ПСЖ»
Букмекеры убеждены в превосходстве «ПСЖ»: победа гостей оценивается всего в 1,15, ничья — в 9,00, а шансы «Сиэтл Саундерс» — в 18,00. На тотал больше 2,5 голов дают 1,32, на меньше — 3,40.
Прогноз на матч «Сиэтл» — «ПСЖ»
«Саундерс» вошли в турнир как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ, но столкновение с европейскими и южноамериканскими грандами показало — конкурировать на равных команда из МЛС пока не готова. Поражения 1:2 от «Ботафого» и 1:3 от «Атлетико» оголили слабые места в защите и подчеркнули нехватку стабильности в завершении моментов. Тем не менее, в каждом из матчей «Сиэтл» забивал, демонстрируя бойцовский характер и желание играть первым номером, несмотря на статус соперников.
Нынешняя форма команды оставляет желать лучшего: четыре поражения подряд, в каждом из которых «Саундерс» пропускали не менее двух мячей. Средняя результативность соперников против американцев — 2.20 гола за матч. В атаке «зеленые» действуют достаточно остро, генерируя приличные xG-цифры (не ниже 1.52 в двух матчах турнира), но раз за разом проваливаются в переходных фазах. Это делает их удобной мишенью для соперника уровня «ПСЖ» — особенно в открытой игре.
Парижане начали турнир мощно, разгромив «Атлетико» со счетом (4:0), но во втором туре неожиданно уступили «Ботафого» (0:1). Чемпион Европы перешел на навесы, но эта тактика не сработала. Остальные козыри, в том числе дриблинг Хвичи, бразильцы закрыли. Эта осечка лишила «ПСЖ» права на ошибку. Состав Луиса Энрике остается одним из сильнейших в мире. В шести последних матчах до встречи с бразильцами парижане забили 19 голов, при этом почти не допуская моментов у своих ворот (0.40 пропущенных в среднем).
Главное преимущество «ПСЖ» — разнообразие атакующих ресурсов. Клуб владеет мячом дольше и качественнее, чем практически любой соперник, но бывают проблемы с созданием моментов и реализацией, особенно без Дембеле. Тем не менее, против соперника с уязвимой обороной и без турнирной мотивации ожидания от «ПСЖ» снова высоки.
Разница в классе, мотивации и турнирных задачах очевидна. «Сиэтл» попытается сыграть в удовольствие и порадовать болельщиков хотя бы одним забитым мячом, но вряд ли способен сдержать натиск французов. Наш прогноз: победа «ПСЖ» с форой −2 за 1,70 и тотал больше 3,5 за 1,85.
Статистические тренды в играх «Сиэтла» и «ПСЖ»
|«Сиэтл»
|«ПСЖ»
|Проиграл 4 матча кряду.
|Выиграл 6 из 7 последних матчей.
|В 4 последних матчах тотал был больше 2,5.
|Забил 21 гол в 7 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко предложил свою ставку: «Париж до последнего давил в игре с “Ботафого”, на последних минутах имел только два-три момента. Сейчас подопечные Энрике будут еще больше мотивированы — нужны очки, чтобы точно выходить в плей-офф. “Сиэтлу” будет очень тяжело. Моя ставка — победа “ПСЖ” с форой −2 за 1,85».
Ставки на матч «Сиэтл» — «ПСЖ» 23 июня 2025 года
Победа «ПСЖ» с форой −2 за 1,70.
Тотал больше 3,5 за 1,85.