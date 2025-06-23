Прогноз на матч «Сиэтл» — «ПСЖ» 23 июня 2025 года: парижане выйдут в плей-офф

Нынешняя форма команды оставляет желать лучшего: четыре поражения подряд, в каждом из которых «Саундерс» пропускали не менее двух мячей. Средняя результативность соперников против американцев — 2.20 гола за матч. В атаке «зеленые» действуют достаточно остро, генерируя приличные xG-цифры (не ниже 1.52 в двух матчах турнира), но раз за разом проваливаются в переходных фазах. Это делает их удобной мишенью для соперника уровня «ПСЖ» — особенно в открытой игре.