Матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня 2025 года: проверка для разогнавшихся итальянцев

Обе команды уже гарантировали себе выход в следующую стадию. Вопрос лишь в том, в какую сетку попадет каждый коллектив. У «Ювентуса» получились два хороших матча, в которых итальянцы победили с общим счетом 9:1. После тяжелого сезона такие результаты могут внушать надежду. Однако стоит учитывать, что с сильными соперниками коллектив Тудора еще не встречался. Такая возможность выпадет в последнем туре группового этапа. Игра против «Манчестер Сити» будет хорошей проверкой амбиций «бьянконери» на этом турнире. У англичан на клубном ЧМ две победы с общим счетом 8:0.