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Матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня 2025 года: проверка для разогнавшихся итальянцев

В четверг, 26 июня, на клубном чемпионате мира пройдет матч между «Ювентусом» и «Манчестер Сити».

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Обе команды уже гарантировали себе выход в следующую стадию. Вопрос лишь в том, в какую сетку попадет каждый коллектив. У «Ювентуса» получились два хороших матча, в которых итальянцы победили с общим счетом 9:1. После тяжелого сезона такие результаты могут внушать надежду. Однако стоит учитывать, что с сильными соперниками коллектив Тудора еще не встречался. Такая возможность выпадет в последнем туре группового этапа. Игра против «Манчестер Сити» будет хорошей проверкой амбиций «бьянконери» на этом турнире. У англичан на клубном ЧМ две победы с общим счетом 8:0.

В декабре 2024-го «Ювентус» встречался с «Сити» на групповом этапе Лиги чемпионов и победил 2:0. При этом Гвардиола был доволен игрой своей команды в том матче.

Когда и во сколько начало матча

«Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом» 26 июня. Матч группового этапа стартует в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет показана на Okko.

Известен ли состав команд

Так как задачи по выходу в плей-офф оба клуба выполнили, возможна масштабная ротация. В каких сочетаниях команды появятся на поле, сейчас можно только предполагать. Тренеры назовут стартовый состав за час до игры.

«Ювентус»

Вратарь: Ди Грегорио.

Защита: Калулу, Савона, Келли.

Полузащита: Кошта, Маккенни, К. Тюрам, Камбьязо.

Атака: Консейсау, Коло-Муани, Йылдыз.

Не появятся на поле из-за травм Перин, Бремер, Кабаль и Милик.

«Манчестер Сити»

Вратарь: Эдерсон.

Защита: Нунеш, Аке, Диаш, Гвардиол.

Полузащита: Шерки, Рейндерс, Фоден, Силва.

Атака: Холанд, Мармуш.

Грилиш, Ковачич пропустят матч из-за повреждений.

Где проходит футбольный матч

Встреча пройдет на Camping World Stadium в городе Орландо, штат Флорида, США. Матч обслужит главный судья Клеман Тюрпен из Франции.

Футбол. Зарубежный
26.06
Ювентус
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.86
П2
1.77
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