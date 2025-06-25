Матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня 2025 года: проверка для разогнавшихся итальянцев

Обе команды уже гарантировали себе выход в следующую стадию. Вопрос лишь в том, в какую сетку попадет каждый коллектив. У «Ювентуса» получились два хороших матча, в которых итальянцы победили с общим счетом 9:1. После тяжелого сезона такие результаты могут внушать надежду. Однако стоит учитывать, что с сильными соперниками коллектив Тудора еще не встречался. Такая возможность выпадет в последнем туре группового этапа. Игра против «Манчестер Сити» будет хорошей проверкой амбиций «бьянконери» на этом турнире. У англичан на клубном ЧМ две победы с общим счетом 8:0.
В декабре 2024-го «Ювентус» встречался с «Сити» на групповом этапе Лиги чемпионов и победил 2:0. При этом Гвардиола был доволен игрой своей команды в том матче.
Когда и во сколько начало матча
«Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом» 26 июня. Матч группового этапа стартует в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет показана на Okko.
Известен ли состав команд
Так как задачи по выходу в плей-офф оба клуба выполнили, возможна масштабная ротация. В каких сочетаниях команды появятся на поле, сейчас можно только предполагать. Тренеры назовут стартовый состав за час до игры.
«Ювентус»
Вратарь: Ди Грегорио.
Защита: Калулу, Савона, Келли.
Полузащита: Кошта, Маккенни, К. Тюрам, Камбьязо.
Атака: Консейсау, Коло-Муани, Йылдыз.
Не появятся на поле из-за травм Перин, Бремер, Кабаль и Милик.
«Манчестер Сити»
Вратарь: Эдерсон.
Защита: Нунеш, Аке, Диаш, Гвардиол.
Полузащита: Шерки, Рейндерс, Фоден, Силва.
Атака: Холанд, Мармуш.
Грилиш, Ковачич пропустят матч из-за повреждений.
Где проходит футбольный матч
Встреча пройдет на Camping World Stadium в городе Орландо, штат Флорида, США. Матч обслужит главный судья Клеман Тюрпен из Франции.