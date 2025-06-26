Прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня 2025 года: борьба за лучшую сетку на клубном ЧМ

В группе G все решится в очной дуэли между двумя европейскими грандами, которые уже гарантировали себе участие в плей-офф клубного чемпионата мира. Однако текущая задача — финишировать первыми, чтобы избежать потенциальной встречи с «Реалом» уже в следующем раунде. Туринцам достаточно ничьей, а вот «Сити» нужна только победа. Оба коллектива демонстрируют впечатляющий атакующий футбол, и разница мячей у них одинаковая — «+8», но по забитым голам впереди «Юве».
Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити»
Фаворитом встречи у букмекеров считается «Манчестер Сити»: на победу английской команды предлагается коэффициент 1,86, ничейный исход идет за 3,70, а виктория «Ювентуса» оценивается в 4,70. На вариант с тоталом больше 2,5 голов выставлен коэффициент 1,96, а на меньше — 1,90.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити»
Команда Тудора отлично стартовала на турнире: два уверенных разгрома над «Аль-Айном» (5:0) и «Видадом» (4:1) принесли «Ювентусу» шесть очков и лидерство в группе. Причем основная угроза исходит от молодых атакующих игроков — Консейсау, Коло Муани и особенно Йылдыз стали настоящими героями группового этапа. Последний забивал в каждом матче, набрав форму как раз к ключевому противостоянию.
Всего на счету «Старой Синьоры» девять голов — больше на турнире забила только «Бавария». Интересно, что Тудор в обоих матчах выпускал один и тот же основной состав. Тренер поменял позицию Йылдыза на поле: 20-летний турок теперь играет не на фланге, а в центре полузащиты, и может чаще угрожать чужим воротам.
«Ман Сити» так же уверенно прошел своих соперников по группе, не пропустив ни одного мяча: победы над «Видадом» (2:0) и «Аль-Айном» (6:0) обеспечили выход в плей-офф. Однако из-за меньшей результативности «Сити» пока уступает туринцам первое место. Гвардиола активно экспериментирует с составом: за два матча на поле вышли 25 футболистов, и 23 из них сыграли не менее часа. С «Аль-Айном» новички Эчеверри и Шерки отметились дебютными голами, а Гюндоган оформил дубль.
«Юве» и «Сити» подходят к очной встрече с одинаковым количеством очков и схожей разницей мячей. Учитывая мотивацию и атакующую форму обеих команд, наш прогноз: обе забьют за 1,82 и тотал больше 2,5 за 1,96.
Статистические тренды в играх «Ювентуса» и «Манчестер Сити»
|«Ювентус»
|«Манчестер Сити»
|Выиграл 4 матча подряд.
|Выиграл 3 последних матча всухую.
|В 4 из 6 последних матчах забивали обе команды.
|Только одно поражение в 15 матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой спрогнозировал исход: «В группе у них проблем уже нет, оба точно вышли в плей-офф. Но фаворита я все-таки не вижу тут. Думаю, по голу они забьют, и все на этом. Точный счет 1:1 за 6,20».
Ставки на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня 2025 года
Обе забьют за 1,82.
Тотал больше 2,5 за 1,96.