Прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня 2025 года: борьба за лучшую сетку на клубном ЧМ

Всего на счету «Старой Синьоры» девять голов — больше на турнире забила только «Бавария». Интересно, что Тудор в обоих матчах выпускал один и тот же основной состав. Тренер поменял позицию Йылдыза на поле: 20-летний турок теперь играет не на фланге, а в центре полузащиты, и может чаще угрожать чужим воротам.



«Ман Сити» так же уверенно прошел своих соперников по группе, не пропустив ни одного мяча: победы над «Видадом» (2:0) и «Аль-Айном» (6:0) обеспечили выход в плей-офф. Однако из-за меньшей результативности «Сити» пока уступает туринцам первое место. Гвардиола активно экспериментирует с составом: за два матча на поле вышли 25 футболистов, и 23 из них сыграли не менее часа. С «Аль-Айном» новички Эчеверри и Шерки отметились дебютными голами, а Гюндоган оформил дубль.