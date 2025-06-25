Матч «Зальцбург» — «Реал Мадрид» 27 июня 2025 года: у Хаби Алонсо нет права на ошибку

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ФК «Реал Мадрид»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году

Один из самых титулованных клубов мира и лучший в XX веке по версии ФИФА. ФК «Реал Мадрид» — клуб, который чаще других выигрывал Лигу Чемпионов — самый престижный турнир Старого света. О том, почему их называли «галактикос» в начале нулевых и что происходит с королевским клубом прямо сейчас, — читайте в нашем материале.