Матч «Зальцбург» — «Реал Мадрид» 27 июня 2025 года: у Хаби Алонсо нет права на ошибку

«Реал Мадрид» пока не производит впечатления команды, которая способна легко разбираться с соперниками ниже уровнем. У «сливочных» возникли проблемы и с «Аль-Ахли», и с «Пачукой». Слабой стороной коллектива Хаби Алонсо пока становится оборона — защитники плохо двигают мяч и много ошибаются при отборах. Поражение в следующей встрече может стоит мадридцам места в плей-офф, поэтому они проявят себя на полную, чтобы выиграть.
В январе 2025 года «Реал» разгромил «Зальцбург» 5:1 в матче Лиги чемпионов.
Когда и во сколько начало матча
Матч «Реала» начнется 27 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России матч покажут на платформе Okko.
Известен ли состав команд
Стартовые составы оглашаются за час до игры, поэтому сейчас можно только предполагать, кто выйдет на поле.
«Зальцбург»
Вратарь: Завишицки.
Защита: Лайнер, Расмуссен, Гаду, Крэтциг.
Полузащита: Бидструп, Диабате, Глух, Доржелес.
Атака: Онисиво, Байду.
Не примут участие в матче Бланк, Бласвих, Капальдо, Кофрие, Гиндо, Конате, Моргалла и Тиджани.
«Реал Мадрид»
Вратарь: Куртуа.
Защита: Александр-Арнольд, Хейсен, Рюдигер, Фран Гарсия.
Полузащита: Тчуамени, Беллингем, Вальверде.
Атака: Родриго, Мбаппе, Винисиус.
Красная карточка не позволяет выйти на поле Асенсио. Также из-за травм не сыграют Алаба, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Эндрик и Менди.
Где проходит футбольный матч
Игра будет проходить в Филадельфии. Матч пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».