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Матч «Зальцбург» — «Реал Мадрид» 27 июня 2025 года: у Хаби Алонсо нет права на ошибку

В пятницу, 27 июня, «Реал Мадрид» сыграет против «Зальцбурга» в последнем туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Реал Мадрид» пока не производит впечатления команды, которая способна легко разбираться с соперниками ниже уровнем. У «сливочных» возникли проблемы и с «Аль-Ахли», и с «Пачукой». Слабой стороной коллектива Хаби Алонсо пока становится оборона — защитники плохо двигают мяч и много ошибаются при отборах. Поражение в следующей встрече может стоит мадридцам места в плей-офф, поэтому они проявят себя на полную, чтобы выиграть.

В январе 2025 года «Реал» разгромил «Зальцбург» 5:1 в матче Лиги чемпионов.

Когда и во сколько начало матча

Матч «Реала» начнется 27 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России матч покажут на платформе Okko.

Известен ли состав команд

Стартовые составы оглашаются за час до игры, поэтому сейчас можно только предполагать, кто выйдет на поле.

«Зальцбург»

Вратарь: Завишицки.

Защита: Лайнер, Расмуссен, Гаду, Крэтциг.

Полузащита: Бидструп, Диабате, Глух, Доржелес.

Атака: Онисиво, Байду.

Не примут участие в матче Бланк, Бласвих, Капальдо, Кофрие, Гиндо, Конате, Моргалла и Тиджани.

«Реал Мадрид»

Вратарь: Куртуа.

Защита: Александр-Арнольд, Хейсен, Рюдигер, Фран Гарсия.

Полузащита: Тчуамени, Беллингем, Вальверде.

Атака: Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Красная карточка не позволяет выйти на поле Асенсио. Также из-за травм не сыграют Алаба, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Эндрик и Менди.

Где проходит футбольный матч

Игра будет проходить в Филадельфии. Матч пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».

Футбол. Зарубежный
27.06
Зальцбург
:
Реал
Все коэффициенты
П1
9.25
X
6.63
П2
1.30
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