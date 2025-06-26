Прогноз на матч «Зальцбург» — «Реал» 27 июня 2025 года: «Реал» идет за первым местом в группе

Ситуация в группе H перед третьим туром остается напряженной. У «Зальцбурга» и «Реала» по четыре очка, «Аль-Хиляль», набравший два, тоже сохраняет шансы на выход в плей-офф. В такой обстановке обе европейские команды вынуждены играть на результат. Победа гарантирует первое место одному из клубов, а при ничейном исходе многое будет зависеть от результата параллельной встречи. Учитывая уязвимость обороны и атакующий стиль обоих коллективов, матч обещает быть результативным.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зальцбург» — «Реал»
Букмекеры уверены в силе мадридцев: победа «Реала» идет за 1,31, ничья котируется за 6,20, а успех «Зальцбурга» оценивается щедрым коэффициентом 8,60. На тотал больше 2,5 голов дают 1,35, а на «низ» — 3,20.
Прогноз на матч «Зальцбург» — «Реал»
Для «Реала» это первый турнир под руководством Хаби Алонсо, команда знакомится с новыми требованиями. В первой игре с «Аль-Хилялем» (1:1) «сливочные» выглядели убедительно только во втором тайме, а вот во втором матче с «Пачукой» игровых проблем было больше. Они начались еще при равных составах: «Мадрид» играет с высокой линией защиты, но не очень хорошо исполняет этот элемент.
Проблемы в обороне привели к удалению Асенсио на 7-й минуте. «Пачука» продолжила давить, но «Реалу» в меньшинстве стало как будто проще. Гюлер снова хорошо проявил себя впереди, а Хейсен здорово разгонял атаки с позиции центрального защитника. Помимо них хорошо себя проявили Трент, Вальверде и Беллингем, а Куртуа снова блистал в воротах.
«Реал» по-прежнему вынужден играть без Мбаппе, а в центре защиты не хватает сыгранности. Даже в победных матчах команда позволяет соперникам слишком много. При этом мадридцы доминируют в отборах — показатель успешных действий превышает 72%.
«Зальцбург» пока превосходит ожидания на клубном ЧМ. От команды, которая два года не может финишировать первой в Австрии мало что ждали, тем более она перестраивается на ходу. У «Ред Булла» по традиции много молодежи. В воротах 18-летний Завишицки, в защите молодые Гаду и Крэтциг, в атаке Ратков (21 год) и Глух (21 год).
«РБ» выиграл у «Пачуки» (2:1) и удержал ничью с «Аль-Хилялем» (0:0). По показателю ожидаемых голов «Зальцбург» уступил в обоих турах (2.81 xGA против собственных 2.01 xG). В обороне команда Леча действует неплотно: за два матча соперники нанесли 36 ударов по их воротам.
Матч с высокой вероятностью принесет голы с обеих сторон. Обе команды действуют с огрехами в защите, но при этом умеют создавать моменты. Наш прогноз: победа «Реала» с форой −1,5 — 1,78 и тотал больше 3,5 — 1,90.
Статистические тренды в играх «Зальцбурга» и «Реала»
|«Зальцбург»
|«Реал»
|1 поражение в 6 последних матчах.
|Не проигрывает 5 матчей кряду.
|В 4 из 5 последних матчей был тотал больше 2,5.
|В 6 из 8 последних матчей забивали обе команды.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко поделился своим прогнозом: «По всем параметрам мадридцы сейчас превосходят оппонента. Мотивация у команды Алонсо тоже есть, проигрыш может означать пролет мимо плей-офф — “Аль-Хиляль” с третьей строчки уступает лидерам всего два балла. Так что тут все просто — победа “Реала” с форой −1,5 за 1,76».
Ставки на матч «Зальцбург» — «Реал» 27 июня 2025 года
Победа «Реала» с форой −1,5 — 1,78.
Тотал больше 3,5 — 1.90.