Прогноз на матч «Зальцбург» — «Реал» 27 июня 2025 года: «Реал» идет за первым местом в группе

«Зальцбург» пока превосходит ожидания на клубном ЧМ. От команды, которая два года не может финишировать первой в Австрии мало что ждали, тем более она перестраивается на ходу. У «Ред Булла» по традиции много молодежи. В воротах 18-летний Завишицки, в защите молодые Гаду и Крэтциг, в атаке Ратков (21 год) и Глух (21 год).