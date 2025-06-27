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Матч «Бенфика» — «Челси» 28 июня 2025 года: на кону выход в четвертьфинал клубного ЧМ

В ⅛ финала клубного чемпионата мира «Бенфика» сыграет против «Челси».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лиссабонцы неожиданно стали первыми в своей непростой группе, обойдя такие клубы, как «Бавария» и «Бока Хуниорс». В стартовой игре португальцы проявили характер, отыгравшись с 0:2 против аргентинцев (2:2). Далее они без труда разгромили «Окленд Сити» (6:0), а в решающей встрече переиграли «Баварию» 1:0.

Лондонцы, напротив, довольствовались второй строчкой в группе. «Челси» стартовал с победы над «Лос-Анджелесом» (2:0), затем уступил «Фламенго» (1:3) и разобрался с «Эсперансом» из Туниса — 3:0. Очевидно, что «синие» сохраняет статус фаворита в глазах букмекеров, но «Бенфика» выглядит командой, способной удивлять.

«Бенфика» и «Челси» в последний раз встречались в 2013 году — в финале Лиги Европы в Амстердаме. Тогда англичане победили 2:1 благодаря голам Торреса и Ивановича.

На клубном чемпионате мира «Бенфика» уже заработала 25 млн евро, у «Челси» в активе 23 млн.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 28 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Бенфика»

Вратарь: Трубин.

Защитники: Баррейро, А. Силва, Отаменди, Даль.

Полузащитники: Эурнес, Саншеш, Престианни.

Нападающие: Ди Мария, Павлидис, Шельдеруп.

«Челси»

Вратарь: Санчес.

Защитники: Джеймс, Адарабийо, Колуилл, Кукурелья.

Полузащитники: Лавия, Кайседо, Фернандес.

Нападающие: Палмер, Делап, Нету.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США).

Футбол. Зарубежный
28.06
Бенфика
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.45
П2
2.14
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