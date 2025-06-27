Матч «Бенфика» — «Челси» 28 июня 2025 года: на кону выход в четвертьфинал клубного ЧМ

Лиссабонцы неожиданно стали первыми в своей непростой группе, обойдя такие клубы, как «Бавария» и «Бока Хуниорс». В стартовой игре португальцы проявили характер, отыгравшись с 0:2 против аргентинцев (2:2). Далее они без труда разгромили «Окленд Сити» (6:0), а в решающей встрече переиграли «Баварию» 1:0.