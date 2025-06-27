Матч «Бенфика» — «Челси» 28 июня 2025 года: на кону выход в четвертьфинал клубного ЧМ

Лиссабонцы неожиданно стали первыми в своей непростой группе, обойдя такие клубы, как «Бавария» и «Бока Хуниорс». В стартовой игре португальцы проявили характер, отыгравшись с 0:2 против аргентинцев (2:2). Далее они без труда разгромили «Окленд Сити» (6:0), а в решающей встрече переиграли «Баварию» 1:0.
Лондонцы, напротив, довольствовались второй строчкой в группе. «Челси» стартовал с победы над «Лос-Анджелесом» (2:0), затем уступил «Фламенго» (1:3) и разобрался с «Эсперансом» из Туниса — 3:0. Очевидно, что «синие» сохраняет статус фаворита в глазах букмекеров, но «Бенфика» выглядит командой, способной удивлять.
«Бенфика» и «Челси» в последний раз встречались в 2013 году — в финале Лиги Европы в Амстердаме. Тогда англичане победили 2:1 благодаря голам Торреса и Ивановича.
На клубном чемпионате мира «Бенфика» уже заработала 25 млн евро, у «Челси» в активе 23 млн.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 28 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Бенфика»
Вратарь: Трубин.
Защитники: Баррейро, А. Силва, Отаменди, Даль.
Полузащитники: Эурнес, Саншеш, Престианни.
Нападающие: Ди Мария, Павлидис, Шельдеруп.
«Челси»
Вратарь: Санчес.
Защитники: Джеймс, Адарабийо, Колуилл, Кукурелья.
Полузащитники: Лавия, Кайседо, Фернандес.
Нападающие: Палмер, Делап, Нету.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США).