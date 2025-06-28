Прогноз на матч «Бенфика» — «Челси» 28 июня 2025 года: обмен голами неизбежен

Португальская «Бенфика» и английский «Челси» сразятся за выход в четвертьфинал клубного чемпионата мира. Обе команды оставили неоднозначное впечатление на групповом этапе, но теперь ставки значительно выше, и малейшая ошибка может стоить вылета с турнира. Лиссабонцы идут без поражений, а «синие» все еще пытаются обрести стабильность. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
Коэффициенты букмекеров на матч «Бенфика» — «Челси»
Букмекеры отдают небольшое преимущество «Челси»: победа лондонцев идет за 1,98, ничья оценена коэффициентом 3,60, а виктория «Бенфики» идет за 4,20. На тотал больше 2,5 голов дают 1,78, а на «низ» — 2,10.
Прогноз на матч «Бенфика» — «Челси»
Лиссабонский клуб провел уверенный групповой этап, избежав поражений и неожиданно финишировав первым в группе с «Баварией». Именно победа над немцами в заключительном туре (1:0) позволила «орлам» обойти фаворита квартета. До этого «Бенфика» отыгралась в матче с «Бокой» (2:2), а «Окленд Сити» разгромила со счетом (6:0).
Однако стоит признать, что в матче против «Баварии» португальцам во многом сопутствовала удача — немцы упустили ряд явных моментов, в том числе Сане не реализовал выход один на один. Тем не менее, атакующая линия «Бенфики» действует стабильно: команда не уходит с поля без забитого мяча в 18 встречах подряд. Опытный Ди Мария хорош в роли свободного художника и точен с пенальти — 3 из 3. Еще одно открытие — левый вингер Шельдеруп. 21-летний норвежец пашет в защите и хорош в атаке. Бомбардир Павлидис тоже на месте.
Английский клуб удивил, уступив «Фламенго» со счетом 1:3. Но победы над «Лос-Анджелесом» и «Эсперансом» позволили «синим» выйти из группы со второго места. В заключительном туре тренерский штаб дал отдых лидерам, так что к матчу с «Бенфикой» команда подходит в оптимальном составе. Проблемного Джексона в центре атаки заменил новичок Делап, и его не смущает «несчастливый» для «Челси» 9-й номер на спине. Делап уже забил первый гол за лондонцев. хорош и Нету, дважды отличившийся на турнире.
«Челси» выиграл 10 из последних 12 матчей, при этом забивал в каждом из них, в среднем по два мяча. Но при этом в шести случаях лондонцы пропускали. На турнире оборона проявляла уязвимость — особенно на фоне сильных соперников. Кроме того, по ходу одной игры «синие» могут выглядеть нестабильно, чередуя яркие отрезки с провальными.
История личных встреч за «Челси» — 3 победы в 3 матчах. Однако с тех пор прошло более десяти лет. Сейчас «Бенфика» — сыгранный и сбалансированный коллектив, который может воспользоваться нестабильностью лондонцев. У португальцев налаженная атакующая игра, и они наверняка найдут свой шанс впереди. В то же время «Челси» редко уходит с поля без забитого мяча и обладает более мощным составом по именам.
Наш прогноз: обе забьют — 1,70 и тотал больше 2,5 — 1,78.
Статистические тренды в играх «Бенфики» и «Челси»
|«Бенфика»
|«Челси»
|В 2 из 5 последних матчей был тотал больше 2,5.
|Выиграл 10 из 12 последних матчей.
|Забивает минимум 1 гол в 18 матчах подряд.
|В 3 из 5 последних матчей сыграла ставка «обе забьют — нет».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на фаворита: «С “Баварией” откровенно повезло “Бенфике”. Да, быстрый гол забили после классной комбинации. Но потом чудеса, которые творил Трубин, позволили “Бенфике” не пропустить от “Баварии”. Я думаю, что в этом матче фаворит — лондонский клуб. На его победу и поставлю за 2,14».
Ставки на матч «Бенфика» — «Челси» 28 июня 2025 года
Обе забьют — 1,70.
Тотал больше 2,5 — 1,78.