Прогноз на матч «Бенфика» — «Челси» 28 июня 2025 года: обмен голами неизбежен

Однако стоит признать, что в матче против «Баварии» португальцам во многом сопутствовала удача — немцы упустили ряд явных моментов, в том числе Сане не реализовал выход один на один. Тем не менее, атакующая линия «Бенфики» действует стабильно: команда не уходит с поля без забитого мяча в 18 встречах подряд. Опытный Ди Мария хорош в роли свободного художника и точен с пенальти — 3 из 3. Еще одно открытие — левый вингер Шельдеруп. 21-летний норвежец пашет в защите и хорош в атаке. Бомбардир Павлидис тоже на месте.