Прогноз на бой Топурия — Оливейра 29 июня 2025 года: в бразильца никто не верит

Грузино-испанский боец UFC Илия Топурия (16−0), которого многие эксперты и болельщики считают настоящем вундеркиндом смешанных единоборств, встретится с бразильским ветераном Чарльзом Оливейрой (35−10−1). Бой пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Насколько высоки шансы 35-летнего Оливейры в бою против 28-летнего Топурии?
Коэффициенты букмекеров на бой Топурия — Оливейра
На победу Оливейры любители рискнуть могут сделать ставку с коэффициентом 4,60. Да, в этом поединке опытнейший бразилец считается явным андердогом. На победу Топурии коэффициент составляет всего лишь 1,22.
Такие цифры сформировались не на пустом месте: Топурия моложе, его тактика менее предсказуема, а динамика выступлений в профессионалах говорит сама за себя: ни одного поражения в 16 боях. В своих последних двух поединках Илия прошелся катком по таким монстрам смешанных единоборств, как Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй — оба оказались в нокауте.
Глядя на то, как Топурия обходится с топовыми бойцами, многие специалисты озвучили предположение, что переход грозного Ислама Махачева в полусредний дивизион в свете этих событий вовсе не случаен. Именно поэтому большинство экспертов уверено в победе грузино-испанского бойца.
Прогноз на бой Топурия — Оливейра
Конечно, полностью списывать со счетов Оливейру было бы несколько неосмотрительно — он, возможно и не фаворит, но это не отменяет возможности удачного прохода в ноги — все же Чарльз владеет джиу-джитсу на высочайшем уровне. Не будем забывать и о преимуществе бразильца в длине рук. В конце концов, еще совсем недавно практически все были уверены в победе Бакли над Усманом, а Усман взял и выиграл.
Но все же более реалистичный сценарий — завершение поединка в пользу Топурии. Тактически и функционально он сильнее своего оппонента. Оливейра едва ли будет пытаться переигрывать более техничного Топурию, поэтому не исключена вероятность того, что он будет использовать рваный ритм, чтобы усыпить внимание соперника и подловить его на ошибке и перевести бой в партер. Но шансы бразильца действительно невелики: Топурия прекрасно читает тактику своих оппонентов, а его боковые удары — это отдельный вид искусства.
Наш прогноз: победа Топурии в 1−2 раунде за 2,10 и тотал раундов меньше 1,5 за 2,15.
Антропометрия бойцов
|Топурия
|Оливейра
|Рост — 170 см, вес — 66 кг.
|Рост — 178 см, вес — 70 кг.
|Размах рук — 175 см.
|Размах рук — 188 см.
Прогноз эксперта: шансы на победу
Известный боец UFC Хорхе Масвидаль не сомневается в победе Топурии: «Илия — один на десять тысяч. Я тренировался с самыми разными бойцами, но этот парень особенный, и я думаю, он станет чемпионом мира в весе до 155 фунтов (70 кг — прим. ред). Он победит Чарльза. Он найдет способ победить его. Чарльз больше. У Чарльза хорошие удары ногами, коленями, локтями, отличное джиу-джитсу. Чарльз хорош. Но Илия просто другой. Этот парень особенный».
Статистические тренды в боях Топурии и Оливейры
В отношении динамики выступлений у Топурии дела обстоят ощутимо лучше, да и 3 нокаута в пяти боях — весомый повод для Оливейры задумчиво почесать затылок.
|Топурия
|Оливейра
|Выиграл все 5 последних боев.
|Выиграл 3 из 5 последних боев.
|3 нокаута, 1 победа судейским решением и еще одна — сабмишеном.
|1 победа была одержана сабмишеном, 1 — судейским решением и еще одна — техническим нокаутом.
Ставки на бой Топурия — Оливейра 29 июня 2025 года
Победа Топурии в 1−2 раунде за 2,10.
Тотал раундов меньше 1,5 за 2,15.