Прогноз на бой Топурия — Оливейра 29 июня 2025 года: в бразильца никто не верит

Конечно, полностью списывать со счетов Оливейру было бы несколько неосмотрительно — он, возможно и не фаворит, но это не отменяет возможности удачного прохода в ноги — все же Чарльз владеет джиу-джитсу на высочайшем уровне. Не будем забывать и о преимуществе бразильца в длине рук. В конце концов, еще совсем недавно практически все были уверены в победе Бакли над Усманом, а Усман взял и выиграл.