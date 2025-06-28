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Прогноз на бой Топурия — Оливейра 29 июня 2025 года: в бразильца никто не верит

29 июня в США состоится бой между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой за право обладания поясом UFC в легком весе. Подробнее — в прогнозе на Спорт Mail.

Артем Емельяненко
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Грузино-испанский боец UFC Илия Топурия (16−0), которого многие эксперты и болельщики считают настоящем вундеркиндом смешанных единоборств, встретится с бразильским ветераном Чарльзом Оливейрой (35−10−1). Бой пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Насколько высоки шансы 35-летнего Оливейры в бою против 28-летнего Топурии?

Коэффициенты букмекеров на бой Топурия — Оливейра

На победу Оливейры любители рискнуть могут сделать ставку с коэффициентом 4,60. Да, в этом поединке опытнейший бразилец считается явным андердогом. На победу Топурии коэффициент составляет всего лишь 1,22.

Такие цифры сформировались не на пустом месте: Топурия моложе, его тактика менее предсказуема, а динамика выступлений в профессионалах говорит сама за себя: ни одного поражения в 16 боях. В своих последних двух поединках Илия прошелся катком по таким монстрам смешанных единоборств, как Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй — оба оказались в нокауте.

Глядя на то, как Топурия обходится с топовыми бойцами, многие специалисты озвучили предположение, что переход грозного Ислама Махачева в полусредний дивизион в свете этих событий вовсе не случаен. Именно поэтому большинство экспертов уверено в победе грузино-испанского бойца.

Прогноз на бой Топурия — Оливейра

Конечно, полностью списывать со счетов Оливейру было бы несколько неосмотрительно — он, возможно и не фаворит, но это не отменяет возможности удачного прохода в ноги — все же Чарльз владеет джиу-джитсу на высочайшем уровне. Не будем забывать и о преимуществе бразильца в длине рук. В конце концов, еще совсем недавно практически все были уверены в победе Бакли над Усманом, а Усман взял и выиграл.

Но все же более реалистичный сценарий — завершение поединка в пользу Топурии. Тактически и функционально он сильнее своего оппонента. Оливейра едва ли будет пытаться переигрывать более техничного Топурию, поэтому не исключена вероятность того, что он будет использовать рваный ритм, чтобы усыпить внимание соперника и подловить его на ошибке и перевести бой в партер. Но шансы бразильца действительно невелики: Топурия прекрасно читает тактику своих оппонентов, а его боковые удары — это отдельный вид искусства.

Наш прогноз: победа Топурии в 1−2 раунде за 2,10 и тотал раундов меньше 1,5 за 2,15.

Антропометрия бойцов

Топурия
Оливейра
Рост — 170 см, вес — 66 кг.
Рост — 178 см, вес — 70 кг.
Размах рук — 175 см.
Размах рук — 188 см.

Прогноз эксперта: шансы на победу

Известный боец UFC Хорхе Масвидаль не сомневается в победе Топурии: «Илия — один на десять тысяч. Я тренировался с самыми разными бойцами, но этот парень особенный, и я думаю, он станет чемпионом мира в весе до 155 фунтов (70 кг — прим. ред). Он победит Чарльза. Он найдет способ победить его. Чарльз больше. У Чарльза хорошие удары ногами, коленями, локтями, отличное джиу-джитсу. Чарльз хорош. Но Илия просто другой. Этот парень особенный».

Статистические тренды в боях Топурии и Оливейры

В отношении динамики выступлений у Топурии дела обстоят ощутимо лучше, да и 3 нокаута в пяти боях — весомый повод для Оливейры задумчиво почесать затылок.

ТопурияОливейра
Выиграл все 5 последних боев.
Выиграл 3 из 5 последних боев.
3 нокаута, 1 победа судейским решением и еще одна — сабмишеном.
1 победа была одержана сабмишеном, 1 — судейским решением и еще одна — техническим нокаутом.

Ставки на бой Топурия — Оливейра 29 июня 2025 года

Победа Топурии в 1−2 раунде за 2,10.

Тотал раундов меньше 1,5 за 2,15.