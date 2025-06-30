Матч «Реал Мадрид» — «Ювентус» 1 июля 2025 года: Хаби Алонсо отправит «Старую синьору» в отпуск

«Ювентус» классно проявлял себя на этом турнире, но в первом же матче с серьезным соперником провалился — «Манчестер Сити» обыграл итальянцев 5:2. «Реал Мадрид» сейчас готов не настолько хорошо в сравнении с коллективом Гвардиолы — игры в группе давались испанцам тяжело, но постепенно команда разогналась. Сейчас «сливочные» выглядят предпочтительнее, а возможное возвращение Мбаппе после болезни делает их фаворитом на путевку в четвертьфинал.
Когда и во сколько начало матча
Игра ⅛ финала клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом» начнется 1 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет показана на Okko.
Известен ли состав команд
Стартовые составы оглашаются за час до игры, поэтому сейчас можно только предполагать, кто выйдет на поле.
«Реал Мадрид»
Вратарь: Куртуа.
Защита: Александер-Арнолд, Хейсен, Рюдигер, Гарсия.
Полузащита: Тчуамени, Вальверде, Беллингем.
Атака: Гюлер, Мбаппе, Винисиус.
Не примут участие в матче Милитао, Алаба, Камавинга, Карвахаль, Менди и Эндрик. Игроки восстанавливаются от травм.
«Ювентус»
Вратарь: Ди Грегорио.
Защита: Келли, Гатти, Калулу.
Полузащита: Тюрам, Маккенни, Локателли, Камбьязо.
Атака: Йылдыз, Коло-Муани, Консейсау.
Савона, Перрин, Кабаль и Миретти не выйдут на игру из-за повреждений.
Где проходит футбольный матч
Поединок пройдет в городе Майами-Гарденс, который расположен в штате Флорида в США. Игра состоится на стадионе «Хард Рок».