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Матч «Реал Мадрид» — «Ювентус» 1 июля 2025 года: Хаби Алонсо отправит «Старую синьору» в отпуск

Во вторник, 1 июля, «Реал Мадрид» и «Ювентус» сыграют в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ювентус» классно проявлял себя на этом турнире, но в первом же матче с серьезным соперником провалился — «Манчестер Сити» обыграл итальянцев 5:2. «Реал Мадрид» сейчас готов не настолько хорошо в сравнении с коллективом Гвардиолы — игры в группе давались испанцам тяжело, но постепенно команда разогналась. Сейчас «сливочные» выглядят предпочтительнее, а возможное возвращение Мбаппе после болезни делает их фаворитом на путевку в четвертьфинал.

Когда и во сколько начало матча

Игра ⅛ финала клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом» начнется 1 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет показана на Okko.

Известен ли состав команд

Стартовые составы оглашаются за час до игры, поэтому сейчас можно только предполагать, кто выйдет на поле.

«Реал Мадрид»

Вратарь: Куртуа.

Защита: Александер-Арнолд, Хейсен, Рюдигер, Гарсия.

Полузащита: Тчуамени, Вальверде, Беллингем.

Атака: Гюлер, Мбаппе, Винисиус.

Не примут участие в матче Милитао, Алаба, Камавинга, Карвахаль, Менди и Эндрик. Игроки восстанавливаются от травм.

«Ювентус»

Вратарь: Ди Грегорио.

Защита: Келли, Гатти, Калулу.

Полузащита: Тюрам, Маккенни, Локателли, Камбьязо.

Атака: Йылдыз, Коло-Муани, Консейсау.

Савона, Перрин, Кабаль и Миретти не выйдут на игру из-за повреждений.

Где проходит футбольный матч

Поединок пройдет в городе Майами-Гарденс, который расположен в штате Флорида в США. Игра состоится на стадионе «Хард Рок».

Футбол. Зарубежный
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