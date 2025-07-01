Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Ювентус» 1 июля 2025 года: Куртуа спасет «сливочных»

«Реал» потерял свою главную звезду Мбаппе перед стартом турнира. Возможно, с этим связаны трудности испанцев на групповом этапе. Однако сейчас Алонсо все настроил и, кажется, готов к серьезному испытанию, да и француз вот-вот вернется в строй. «Ювентус» же четыре матча подряд пробивает тотал больше 4,5.
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Мадрид» — «Ювентус»
Букмекеры не очень уверены, что испанцы — однозначные фавориты: коэффициент на победу «Реала» в основное время составляет 1,85, на «Ювентус» — 4,70. Ничья по итогам основного времени оценивается в 3,80. По голам ясности нет, тотал больше 2,5 стоит 1,72, тотал меньше 2,5 — 2,20.
Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Ювентус»
«Ювентус», кажется, пустил пыль в глаза на групповом этапе — две разгромные победы над «Видадом» и «Аль-Айном» выглядели убедительно. Однако в игре с топ-соперником итальянцы развалились — поражение 2:5 от «Манчестер Сити» при минимальной ротации состава. В плей-офф Тудор, конечно, сыграет аккуратнее, но шансов на проход дальше у «бьянконери» немного.
В концовке сезона «Ювентусу» удавалось добиваться ничьих в играх с сильными «Ромой» и «Лацио». В тех встречах Тудор делал ставку на гол в первом тайме, а потом пытался удерживать преимущество. Скорее всего, ждет нас это и сейчас.
Тем более «Реал» часто проваливает старт матчей и приходит в себя только к перерыву. У Алонсо пока не получается поставить доминирующий футбол — оппоненты выглядят не хуже «сливочных», а Куртуа постоянно приходится спасать. Испанцы должны проходить дальше за счет лучшей реализации, но сухими из этой игры они явно не выйдут.
Наш прогноз: обе забьют за 1,70. Также предлагаем ставку на то, что «Реал» забьет в каждом тайме — за 2,50.
Статистические тренды в играх «Реала» и «Ювентуса»
|«Реал Мадрид»
|«Ювентус»
|Не проигрывает в 6 матчах подряд.
|Тотал больше 4,5 проходит 4 матча подряд.
|Не пропускает больше одного мяча 6 встреч подряд.
|Только 1 поражение в 8 последних играх.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко не ждет сенсации: «Тут уже стадия ⅛ финала, расслабляться нельзя. Жду хорошего матча, “Ювентус” будет стараться, может быть, даже огорчит оборону “Реала”. Но мадридцы все равно выиграют, их класс выше, Хаби Алонсо уже привыкает к новому коллективу. Так что ставлю тут на победу “Реала” за 1,70».
Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Ювентус» 1 июля 2025 года
Обе забьют — 1,70.
Гол «Реала» в обоих таймах — 2,50.