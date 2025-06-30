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Матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» 1 июля 2025 года: сенсации не будет

В ⅛ финала клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» встретится с «Аль-Хилялем».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Если «Сити» оправдывает статус фаворита турнира, то «Аль-Хиляль» уже стал его открытием. Представитель Саудовской Аравии сумел пробиться в плей-офф, набрав пять очков в группе, и доказал, что способен бороться даже с «Реалом». Однако теперь соперником станет машина Пепа Гвардиолы, разогнавшаяся на групповом этапе. Вопрос в том, сможет ли «Аль-Хиляль» вновь удивить или на этом этапе его путь завершится. «Сити» прошел групповую стадию без потерь. 13 голов в 3 матчах — лучший результат на турнире.

Эти команды встречались один раз, в 2012 году «Аль-Хиляль» победил «Ман Сити» в товарищеском матче 1:0.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 1 июля 2025 года. Игра начнется в 04:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Манчестер Сити»

Вратарь: Эдерсон.

Защитники: Нунеш, Диаш, Аканджи, Аит-Нури.

Полузащитники: Родри, Рейндерс, Силва.

Нападающие: Савиньо, Холанд, Доку.

«Аль-Хиляль»

Вратарь: Буну.

Защитники: Канселу, Томбакти, Кулибали, Лоди.

Полузащитники: Невеш, Н. Аль-Досари, Миленкович-Савич.

Нападающие: Малком, Леонардо, С. Аль-Досари.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на Camping World Stadium в Орландо (США).

Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
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П1
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П2
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