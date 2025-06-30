Матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» 1 июля 2025 года: сенсации не будет

Если «Сити» оправдывает статус фаворита турнира, то «Аль-Хиляль» уже стал его открытием. Представитель Саудовской Аравии сумел пробиться в плей-офф, набрав пять очков в группе, и доказал, что способен бороться даже с «Реалом». Однако теперь соперником станет машина Пепа Гвардиолы, разогнавшаяся на групповом этапе. Вопрос в том, сможет ли «Аль-Хиляль» вновь удивить или на этом этапе его путь завершится. «Сити» прошел групповую стадию без потерь. 13 голов в 3 матчах — лучший результат на турнире.
Эти команды встречались один раз, в 2012 году «Аль-Хиляль» победил «Ман Сити» в товарищеском матче 1:0.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 1 июля 2025 года. Игра начнется в 04:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Манчестер Сити»
Вратарь: Эдерсон.
Защитники: Нунеш, Диаш, Аканджи, Аит-Нури.
Полузащитники: Родри, Рейндерс, Силва.
Нападающие: Савиньо, Холанд, Доку.
«Аль-Хиляль»
Вратарь: Буну.
Защитники: Канселу, Томбакти, Кулибали, Лоди.
Полузащитники: Невеш, Н. Аль-Досари, Миленкович-Савич.
Нападающие: Малком, Леонардо, С. Аль-Досари.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на Camping World Stadium в Орландо (США).