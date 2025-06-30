Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» 1 июля 2025 года: Гвардиола снова обыграет Индзаги

«Манчестер Сити» довольно легко прошелся по групповому этапу клубного чемпионата мира — три победы в трех играх и разница мячей +11. Теперь англичанам необходимо перенести этот уровень на плей-офф. В ⅛ финала «Сити» померяется силами с «Аль-Хилялем». Подтекстов в этом поединке много, но главный — столкновение Гвардиолы и Индзаги. Еще недавно эти тренеры встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда сильнее оказался испанец. Сейчас у бывшего тренера «Интера» есть шанс отомстить.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»
Букмекеры уверены в успех номинальных хозяев: коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,30, на «Аль-Хиляль» — 9,40. Ничья оценивается в 6,20. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,45.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»
У Гвардиолы начали срабатывать новые задумки — два последних матча «Манчестер Сити» выиграл с общим счетом 11:2. Даже если в следующей игре что-то не получится в обороне, «горожане» смогут переключиться на атакующий лад и создать сопернику проблемы. Сейчас сложно сказать, какой состав у «горожан» стартовый — регулярно на скамейке остается Холанд, лишь раз в старте вышли Шерки, Родри и Диаш. При этом каждый из них встроен в систему и в любой момент готов помочь команде.
Испанцу удалось создать отличную атмосферу в коллективе — ротация помогает держать игроков в тонусе, но не перегружать. К тому же в сети постоянно появляются видео, как партнеры вместе с тренером отдыхают на пляже и тренируются в легком режиме. «Манчестер Сити» выиграл все матчи в группе и попал в простую часть сетки. Справляться с «Аль-Хилялем» англичане должны — обыгрывать серьезных соперниках в матчах без сверхдавления Гвардиола точно умеет.
Тем более к команде из Саудовской Аравии пока много вопросов — лишь раз победили в группе. Если оборона работает у Индзаги неплохо, то в атаке пока заметен кризис идей. С таким футболом обыграть «Манчестер» будет крайне сложно — отсидеться у своих ворот с «горожанами» не получится, а по-другому «Аль-Хиляль» пока играть с таким соперником не готов.
Наш прогноз: тотал больше 3 за 1,68. Также поставим на сухую победу «Манчестер Сити» — за 2,15.
Статистические тренды в играх «Манчестер Сити» и «Аль-Хиляля»
|«Манчестер Сити»
|«Аль-Хиляль»
|5 побед с форой -1,5 подряд.
|Не проигрывает 8 матчей подряд.
|Не пропустил в 3 из 4 последних матчей.
|В 3 из 4 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ждет уверенной победы англичан и ставит на точный счет: «“Ман Сити” показал свой уровень и настрой. “Аль-Хилялю” тут будет тяжело, пусть и разгромного его проигрыша я не жду. Ставлю на счет 3:1 — котировка 9.00».
Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» 1 июля 2025 года
Тотал больше 3 — 1,68.
Сухая победа «Манчестер Сити» — 2,15.