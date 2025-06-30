Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» 1 июля 2025 года: Гвардиола снова обыграет Индзаги

У Гвардиолы начали срабатывать новые задумки — два последних матча «Манчестер Сити» выиграл с общим счетом 11:2. Даже если в следующей игре что-то не получится в обороне, «горожане» смогут переключиться на атакующий лад и создать сопернику проблемы. Сейчас сложно сказать, какой состав у «горожан» стартовый — регулярно на скамейке остается Холанд, лишь раз в старте вышли Шерки, Родри и Диаш. При этом каждый из них встроен в систему и в любой момент готов помочь команде.