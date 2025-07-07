Матч «Флуминенсе» — «Челси» 8 июля 2025 года: бразильцы близки к сенсации

«Челси» неожиданно уверенно выступает на клубном чемпионате мира — уступил лишь однажды в группе и дошел до полуфинала. Теперь лондонцам предстоит сыграть с «Флуминенсе», который не проигрывал на турнире совсем и не знает поражений уже 11 матчей подряд. Проход бразильской команды в финал перед стартом чемпионата казался сенсацией, но сейчас уже не выглядит чем-то невероятным. Получится ли у «синих» выбить второй подряд клуб из «селесао», покажет игра.