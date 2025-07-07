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Матч «Флуминенсе» — «Челси» 8 июля 2025 года: бразильцы близки к сенсации

Во вторник, 8 июля, пройдет полуфинальный матч клубного чемпионата мира между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси».

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Челси» неожиданно уверенно выступает на клубном чемпионате мира — уступил лишь однажды в группе и дошел до полуфинала. Теперь лондонцам предстоит сыграть с «Флуминенсе», который не проигрывал на турнире совсем и не знает поражений уже 11 матчей подряд. Проход бразильской команды в финал перед стартом чемпионата казался сенсацией, но сейчас уже не выглядит чем-то невероятным. Получится ли у «синих» выбить второй подряд клуб из «селесао», покажет игра.

Когда и во сколько начало матча

«Челси» сыграет полуфинальный матч с «Флуминенсе» 8 июля 2025 года. Старт игры назначен на 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет показана на Okko.

Известен ли состав команд

Тренеры определятся со стартовой заявкой за час до матча. Однако примерные составы можно огласить уже сейчас.

«Флуминенсе»

Вратарь: Фабио.

Защита: Игнасио, Тиаго Силва, Сантос.

Полузащита: Гуга, Эркулес, Бернал, Рене.

Атака: Нонато, Ариас, Кано.

Из-за перебора желтых карточек пропустят встречу Фрейтес и Мартинелли. Повреждения не позволят сыграть Отавио, Шавьеру и Рикельме Сильве.

«Челси»

Вратарь: Санчес.

Защита: Гюсто, Чалоба, Адарабиойо, Кукурелья.

Полузащита: Кайседо, Фернандес, Палмер.

Атака: Нету, Жоао Педро, Мадуэке.

Колуилл и Делап пропустят матч из-за перебора желтых карточек. Сантос, Лавия, Джеймс, и Бадьяшиль не сыграют из-за проблем со здоровьем. Мудрик также не примет участие в матче из-за дисквалификации.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Ист Рутерфорд» в пригороде Нью-Йорка.

Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.70
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