Матч «Флуминенсе» — «Челси» 8 июля 2025 года: бразильцы близки к сенсации

«Челси» неожиданно уверенно выступает на клубном чемпионате мира — уступил лишь однажды в группе и дошел до полуфинала. Теперь лондонцам предстоит сыграть с «Флуминенсе», который не проигрывал на турнире совсем и не знает поражений уже 11 матчей подряд. Проход бразильской команды в финал перед стартом чемпионата казался сенсацией, но сейчас уже не выглядит чем-то невероятным. Получится ли у «синих» выбить второй подряд клуб из «селесао», покажет игра.
Когда и во сколько начало матча
«Челси» сыграет полуфинальный матч с «Флуминенсе» 8 июля 2025 года. Старт игры назначен на 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет показана на Okko.
Известен ли состав команд
Тренеры определятся со стартовой заявкой за час до матча. Однако примерные составы можно огласить уже сейчас.
«Флуминенсе»
Вратарь: Фабио.
Защита: Игнасио, Тиаго Силва, Сантос.
Полузащита: Гуга, Эркулес, Бернал, Рене.
Атака: Нонато, Ариас, Кано.
Из-за перебора желтых карточек пропустят встречу Фрейтес и Мартинелли. Повреждения не позволят сыграть Отавио, Шавьеру и Рикельме Сильве.
«Челси»
Вратарь: Санчес.
Защита: Гюсто, Чалоба, Адарабиойо, Кукурелья.
Полузащита: Кайседо, Фернандес, Палмер.
Атака: Нету, Жоао Педро, Мадуэке.
Колуилл и Делап пропустят матч из-за перебора желтых карточек. Сантос, Лавия, Джеймс, и Бадьяшиль не сыграют из-за проблем со здоровьем. Мудрик также не примет участие в матче из-за дисквалификации.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Ист Рутерфорд» в пригороде Нью-Йорка.