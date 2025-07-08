Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Челси» 8 июля 2025 года: англичане прорвутся в финал

«Флуминенсе» демонстрирует редкое для нынешнего футбола сочетание организованной обороны и максимальной отдачи. Бразильцы еще ни разу не проиграли на турнире, а в плей-офф прошли «Интер» (2:0) и «Аль-Хиляль» (2:1), хотя по ударам уступали в обоих матчах. Главная сила команды — в оборонительной дисциплине: 5 из 7 матчей на КЧМ завершились для них без пропущенных мячей. Но при этом бразильцы редко создают много моментов: в среднем лишь 4 удара в створ за матч.