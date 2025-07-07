Прогноз на матч Андреева — Наварро 7 июля 2025 года: в исход встречи лучше не лезть

Наш прогноз: не советуем лезть в исход встречи, слишком сильны и при этом непредсказуемы обе девушки. А на траве предсказывать результат такого противостояния еще сложнее. Зато в тотал больше по геймам мы верим — обе барышни хороши на «Уимблдоне», обе прошли через определенные трудности, но проявили характер и в целом нашли свою игру. Посыпаться не должна ни Андреева, ни Наварро, даже после пары плохих геймов. И для Мирры, и для Эммы выход в четвертьфинал станет большим успехом, потому и с мотивацией будет полный порядок. В общем, ждем зарубу, массу нервов, острых приемов и, следовательно, брейкпоинтов на своих подачах.