Прогноз на матч Андреева — Наварро 7 июля 2025 года: в исход встречи лучше не лезть

В Лондоне уже неделю идет турнир Большого шлема — «Уимблдон». Сегодня седьмая ракетка мира, Мирра Андреева, сыграет в матче четвертого круга. Снова сыграет против американки — в третьем раунде была Хейли Баптист, теперь — Эмма Наварро.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Наварро
Впервые на турнире Мирра не идет явной фавориткой встречи. Но мини-фавориткой все же букмекеры ее считают. Коэффициент на победу россиянки — 1,65, а на Наварро — 2,25. Тотал больше 21,5 идёт за 1,85.
Прогноз на матч Андреева — Наварро
Мирра откровенно радует на «Уимблдоне». До Большого шлема она выиграла всего один матч на траве, получила баранку от польки Френх и вообще смотрелась неубедительно. Но в Лондоне показывает качественный теннис — по сути, небольшой провал был лишь во втором сете с Бронцетти, когда Андреева сыпала ошибками, играла слишком пассивно и получила 2:5. Зато вылезла из этой ситуации и все равно взяла сет 7:6. Собственно, за турнир Андреева не отдала ни одной партии. Мирра одержала 10-ю победу в сезоне на турнирах Большого шлема, став самой юной теннисисткой с 2008 года, кому это удавалось. Тогда аналогичного успеха добилась Каролин Возняцки.
Наварро не привыкать огорчать российских болельщиков на «Уимблдоне». Во втором круге Эмма без проблем выбила Веронику Кудерметову — 6:1, 6:2. А в первом раунде тоже победила в лайт-режиме, разгромив двукратную чемпионку «Уимблдона» Петру Квитову 6:3, 6:1. Впрочем, 35-летняя чешка уже не та, и это был последний матч в ее карьере. А вот с еще одной победительницей «Уима», Барборой Крейчиковой, Наварро помучилась как следует — 2:6, 6:3, 6:4. В общем, Наварро на «Уимблдоне» беспощадна и к ветеранам, и к россиянкам.
Наш прогноз: не советуем лезть в исход встречи, слишком сильны и при этом непредсказуемы обе девушки. А на траве предсказывать результат такого противостояния еще сложнее. Зато в тотал больше по геймам мы верим — обе барышни хороши на «Уимблдоне», обе прошли через определенные трудности, но проявили характер и в целом нашли свою игру. Посыпаться не должна ни Андреева, ни Наварро, даже после пары плохих геймов. И для Мирры, и для Эммы выход в четвертьфинал станет большим успехом, потому и с мотивацией будет полный порядок. В общем, ждем зарубу, массу нервов, острых приемов и, следовательно, брейкпоинтов на своих подачах.
Статистические тренды в играх Андреевой и Наварро
|Андреева
|Наварро
|2 раза за матч с Баптист Мирра брала подачу соперницы «под ноль».
|С Крейчиковой у Наварро лишь 1 эйс за 3 сета, но и двойная ошибка только одна.
|28:12 – прекрасная статистика виннерсов к невынужденным ошибкам у Андреевой против Баптист.
|Эмма выигрывала в той игре всего 52% процента на первом мяче, допустив 18 брейкпоинтов на своей подаче.
Ставки на матч Андреева — Наварро 7 июля 2025 года
Тотал больше 21,5 гейма за 1,85.
Тотал больше 15,5 брейкпоинтов за 1,80.