Матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года: кто возьмет первый трофей в сезоне?

Впервые за 6 лет в матче за трофей не участвует «Зенит». Вместо петербуржцев за титул сразятся «Краснодар», ставший чемпионом страны, и обладатель Кубка России — ЦСКА. Обе команды провели перед сезоном по два контрольных матча. «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в 120-минутной встрече (4:1) и справился с «Ростовом» (4:2). Армейцы в Братском кубке были сильнее «Партизана» (3:1) и ОФК (4:2).