Матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года: кто возьмет первый трофей в сезоне?

Впервые за 6 лет в матче за трофей не участвует «Зенит». Вместо петербуржцев за титул сразятся «Краснодар», ставший чемпионом страны, и обладатель Кубка России — ЦСКА. Обе команды провели перед сезоном по два контрольных матча. «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в 120-минутной встрече (4:1) и справился с «Ростовом» (4:2). Армейцы в Братском кубке были сильнее «Партизана» (3:1) и ОФК (4:2).
Интересно, что очные встречи между этими соперниками редко радуют зрителей большим количеством голов. Из последних десяти матчей лишь два завершились «верховыми» результатами.
ЦСКА вступает в сезон с новым главным тренером Челестини, швейцарец сменил серба Николича. В «Краснодаре» продолжает работать Мусаев, он привел команду к первому чемпионству в истории клуба.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 12 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Краснодар»
Вратарь: Агкацев.
Защитники: Оласа, Тормена, Диего Коста, Гонсалес.
Полузащитники: Черников, Кривцов, Сперцян.
Нападающие: Са, Кордоба, Сантос.
ЦСКА
Вратарь: Тороп.
Защитники: Гайич, Дивеев, Абдулкадыров, Мойзес.
Полузащитники: Мухин, Кисляк, Обляков.
Нападающие: Глебов, Мусаев, Шуманский.
Виллиан Роша и Вильягра получили травмы в матче с ОФК.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.