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Матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года: кто возьмет первый трофей в сезоне?

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Впервые за 6 лет в матче за трофей не участвует «Зенит». Вместо петербуржцев за титул сразятся «Краснодар», ставший чемпионом страны, и обладатель Кубка России — ЦСКА. Обе команды провели перед сезоном по два контрольных матча. «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в 120-минутной встрече (4:1) и справился с «Ростовом» (4:2). Армейцы в Братском кубке были сильнее «Партизана» (3:1) и ОФК (4:2).

Интересно, что очные встречи между этими соперниками редко радуют зрителей большим количеством голов. Из последних десяти матчей лишь два завершились «верховыми» результатами.

ЦСКА вступает в сезон с новым главным тренером Челестини, швейцарец сменил серба Николича. В «Краснодаре» продолжает работать Мусаев, он привел команду к первому чемпионству в истории клуба.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 12 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Краснодар»

Вратарь: Агкацев.

Защитники: Оласа, Тормена, Диего Коста, Гонсалес.

Полузащитники: Черников, Кривцов, Сперцян.

Нападающие: Са, Кордоба, Сантос.

ЦСКА

Вратарь: Тороп.

Защитники: Гайич, Дивеев, Абдулкадыров, Мойзес.

Полузащитники: Мухин, Кисляк, Обляков.

Нападающие: Глебов, Мусаев, Шуманский.

Виллиан Роша и Вильягра получили травмы в матче с ОФК.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Футбол. Премьер-лига
12.07
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.20
П2
2.95