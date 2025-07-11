Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года: «быки» заберут трофей у обновленных армейцев

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» и победитель Кубка России ЦСКА разыграют первый трофей нового сезона — Суперкубок. Матч пройдет в Казани на «Ак Барс Арене». Последний поединок между клубами завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу армейцев. Однако межсезонье намекает, что нам предстоит увидеть совершенно другой результат в новой схватке команд.
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — ЦСКА
Букмекеры чуть больше верят в успех «быков»: коэффициент на победу «Краснодара» составляет 2,65, на ЦСКА — 3,20. Ничья в основное время оценивается в 3,00. Голов ждут не очень много — тотал меньше 2,5 стоит 1,75.
Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА
«Краснодар» в межсезонье провел всего два матча. Можно объяснить это тем, что притирка друг к другу в команде не нужна — состав почти не потерпел изменений, а тренерский штаб остался прежним. Однако кое-что в игре «быков» все-таки поменялось. В товарищеских играх с «Ростовом» и «Динамо» Махачкалой коллектив Мусаева больше играл на атаку — восемь забитых мячей за два поединка.
Действительно, проблем с обороной у «Краснодара» не наблюдалось почти весь прошлый сезон, а вот в атаке сложности периодически возникали. С этим наверняка и связан единственный значимый трансфер клуба — приобретение бразильского нападающего Густаво Сантоса. Пока он провел за команду только одну встречу, где не отметился результативными действиями. Ждать ли его в составе на матч Суперкубка, непонятно.
У ЦСКА ситуация другая. Москвичам пришлось менять тренера, поэтому и межсезонье прошло активнее. Армейцы купили атакующего полузащитника из Бразилии Алвеса. Швейцарский тренер Челестини делает ставку на скоростной футбол, который временами выглядит довольно рискованно. Пока что это приносит результат — во всех трех играх под его руководством ЦСКА побеждал с преимуществом минимум в два мяча. При этом стиль Челестини гарантирует голевое пиршество — тотал больше 3,5 проходил во всех играх под руководством нового тренера.
Главный вопрос к предстоящему финалу — изменят ли команды своему новому стилю и закроются ли на важный матч. Если этого не произойдет, то нас ждет яркий футбол, где ключевую роль могут сыграть вратари. В этом плане интересным будет противостояние молодого Агкацева и опытного ветерана Акинфеева. Мы поставим на тотал больше 2,5 — за 2,18, а также выберем итоговую победу «Краснодара» — за 1,80. Все-таки у «быков» более готовая к разным ситуациям команда, а армейцы только привыкают к новым требованиям.
Статистические тренды в играх «Краснодара» и ЦСКА
|«Краснодар»
|ЦСКА
|Тотал больше 2,5 проходил в 4 последних матчах.
|Тотал больше 3,5 проходит 4 матча подряд.
|7 побед в 8 последних матчах.
|Не проигрывает 9 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на голы: «Начало сезона, отличная погода, ожидается аншлаг. Болельщики соскучились. “Краснодар” выходит на матч в статусе чемпиона, ЦСКА — с мотивацией и новым тренером. На мой взгляд, ставка “обе забьют” выглядит логичной. Для старта сезона — вполне рабочий вариант».
Ставки на матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года
Тотал больше 2,5 — 2,10.
Итоговая победа «Краснодара» — 1,80.