Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года: «быки» заберут трофей у обновленных армейцев

Главный вопрос к предстоящему финалу — изменят ли команды своему новому стилю и закроются ли на важный матч. Если этого не произойдет, то нас ждет яркий футбол, где ключевую роль могут сыграть вратари. В этом плане интересным будет противостояние молодого Агкацева и опытного ветерана Акинфеева. Мы поставим на тотал больше 2,5 — за 2,18, а также выберем итоговую победу «Краснодара» — за 1,80. Все-таки у «быков» более готовая к разным ситуациям команда, а армейцы только привыкают к новым требованиям.