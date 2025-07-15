Шансы на звание лучшего бомбардира чемпионата России: Батраков — единственный россиянин в топ-5, Кордоба и Угальде — главные претенденты

Еще один форвард «Зенита» Кассьерра за год упал со статуса однозначного фаворита бомбардирской гонки до игрока, которого не ждут даже в топ-5 снайперов РПЛ. Колумбийцу пока идеально удалось лишь один из трех сезонов в чемпионате. Нападающий много играет, но имеет проблемы с завершением, поэтому его статистика во многом зависит от качества партнеров. У «Зенита», кажется, есть сложности с игрой в атаке, а значит, колумбийцу будет сложно.