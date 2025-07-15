Шансы на звание лучшего бомбардира чемпионата России: Батраков — единственный россиянин в топ-5, Кордоба и Угальде — главные претенденты

До старта РПЛ осталось совсем немного времени. Мы уже разбирали главные интриги предстоящего чемпионата — кто будет бороться за золотые медали, а кто — за выживание. Теперь настало время обсудить личную статистику футболистов — кого ждать в статусе лучшего бомбардира РПЛ по итогам сезона.
Букмекеры считают, что большие шансы на награду у форварда «Краснодара» Кордобы. Колумбиец давно выступает в премьер-лиге и адаптировался к требованиям главного тренера. В последние сезоны нападающий выбивает от 12 до 15 голов, чего может хватить для лидерства. К тому же Мусаев доверяет игроку и дает играть помногу. Кордоба стал единственным нападающим, кто попал в топ-5 претендентов от букмекеров второй год подряд.
Другим фаворитом стал футболист «Спартака» Угальде — лучший бомбардир прошлого сезона с 17 голами. Тренер Станкович доверяет форварду и редко лишает его места в стартовом составе. Однако на перфоманс, подобный прошедшему сезону, рассчитывать сложно. До этого у костариканца не было таких результатов ни разу. Да и в прошедшем чемпионате стабильно пройти дистанцию не удалось — сверхрезультативные серии сменялись голевой засухой.
А вот у третьего претендента на звание лучшего бомбардира со статистикой все в порядке. Нападающий «Рубина» Даку уже не раз забирался высоко в гонке бомбардиров. Казанская команда ожидается в верхней половине таблицы по итогам чемпионата, но бороться за золото вряд ли сможет. Это позволяет «Рубину» в какой-то момент перестраиваться на авантюрную игру в атаку, что идет на руку албанцу.
Чуть меньше ждут прорыва от нападающего «Зенита» Гонду. Без игроков питерской команды в топе претендентов обойтись не могло. Однако шансы на приз у аргентинца ниже, чем у конкурентов, так как соперничество в атаке сине-бело-голубых высокое — регулярное место в стартовом составе форварду не гарантировано. Да и всего десять мячей за прошедший сезон убеждают не так сильно.
Главным претендентом на звание лучшего бомбардира чемпионата из россиян стал игрок «Локомотива» Батраков. В минувшем сезоне атакующий полузащитник забил 14 мячей. Московский клуб делает ставку на россиян, а тренер Галактионов дает им свободу на поле. Батраков был ключевой фигурой «железнодорожников» на чужой половине и редко проваливал матчи. Если «Локомотиву» удастся дольше бороться за чемпионство, то мотивации Батракова может хватить на еще один суперсезон.
Еще один форвард «Зенита» Кассьерра за год упал со статуса однозначного фаворита бомбардирской гонки до игрока, которого не ждут даже в топ-5 снайперов РПЛ. Колумбийцу пока идеально удалось лишь один из трех сезонов в чемпионате. Нападающий много играет, но имеет проблемы с завершением, поэтому его статистика во многом зависит от качества партнеров. У «Зенита», кажется, есть сложности с игрой в атаке, а значит, колумбийцу будет сложно.
Неожиданно выше всех игроков «Динамо» оказался молодой Гладышев, которому удалась концовка сезона. В футболе Карпина нападающий чувствует себя отлично, что доказал покером в матче со сборной Беларуси. Если Гладышев получит много игр в стартовом составе, то сможет забраться высоко.
Попадание Дзюбы в топ-10 претендентов кажется аномалией. 36-летнему форварду в этом сезоне придется снова тащить «Акрон» и спасать тольяттинцев от вылета. Если ветерану удастся сделать это два года подряд, а сейчас еще и залезть на верхушку списка бомбардиров, сезон войдет в историю. Однако статус лучшего бомбардира в истории чемпионатов России позволяет ждать сенсацию.
Коэффициенты на звание лучшего бомбардира РПЛ в сезоне-2025/26
Букмекеры считают, что у Кордобы, Угальде и Даку равные шансы на звание лучшего бомбардира РПЛ по итогам сезона — 6,00. Успех форварда «Зенита» Гонду оценивается в 9,00. На Батракова, Кассьеру и Гладышева можно поставить за 10,00. Прорывной сезон Дзюбы можно предсказать за 13,00.
Коэффициент 15,00 букмекеры дают на Сергеева, Глушенкова, Комличенко и Барко. Шансы Соболева, Тюкавина и Мусаева оценили в 20,00. Зоболотного, Сперцяна и Воробьева готовы увидеть лучшими бомбардирами за 30,00. Еще ниже ожидания от Агаларова, Голенкова, Педро Энрике и Секу Койта — 50,00.
Наименее вероятными кандидатами, на которых можно поставить, стали Мостовой, Роналдо и Бонгонда — 100,00. Также коэффициент 250,00 дают на Облякова.
Самый маленький коэффициент на победу в гонке бомбардиров РПЛ получил автогол — 2,00. Эта ставка проходила в трех из шести последних сезонов.
Мнение эксперта: шансы на звание лучшего бомбардира
Мнением о предстоящем сезоне поделился бывший тренер Валерий Непомнящий: «Продление контракта с “Акроном” — лучший вариант для Дзюбы. Он уже хорошо знает команду, требования главного тренера. Прошедший сезон показал, что Артем является лидером этого коллектива. Думаю, Дзюба будет бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ-2025/26. Сложно сказать, получится ли этого добиться, но бороться Дзюба будет однозначно. Это в его ДНК».