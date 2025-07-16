Матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года: чемпион едет в Казань за 3 очками

Для «Краснодара» это уже второй подряд выезд в столицу Татарстана — недавно он проиграл там в Суперкубке России. Теперь начинается новый марафон — и на старте чемпионата к «быкам» приковано особое внимание: команда впервые в своей истории начинает сезон в статусе действующего чемпиона. Давление на южан возрастает, и насколько уверенно они справятся с новой ролью — вопрос, ответ на который начнет формироваться уже в первом туре.