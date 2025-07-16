Матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года: чемпион едет в Казань за 3 очками

«Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи», но остались в РПЛ, заняв место «Химок». Нижегродцы расстались с главным тренером Гончаренко, пригласив вместо него Шпилевского из кипрского «Ариса». Домашняя арена волжан временно закрыта на реконструкцию, поэтому «Пари НН» примет чемпиона России в Казани.
Для «Краснодара» это уже второй подряд выезд в столицу Татарстана — недавно он проиграл там в Суперкубке России. Теперь начинается новый марафон — и на старте чемпионата к «быкам» приковано особое внимание: команда впервые в своей истории начинает сезон в статусе действующего чемпиона. Давление на южан возрастает, и насколько уверенно они справятся с новой ролью — вопрос, ответ на который начнет формироваться уже в первом туре.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 20 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочно стартовые составы команд выглядят так.
«Пари НН»
Вратарь: Медведев.
Защитники: Шнапцев, Кастильо, Карич, Александров.
Полузащитники: Тичич, Майга, Карапузов, Ермаков.
Нападающие: Грулев, Боселли.
«Краснодар»
Вратарь: Агкацев.
Защитники: Гонсалес, Тормена, Диего Коста, Оласа.
Полузащитники: Кривцов, Черников, Сперцян.
Нападающие: Батчи, Кордоба, Са.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.