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Матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года: чемпион едет в Казань за 3 очками

«Пари НН» сыграет против действующего чемпиона «Краснодара» в рамках 1-го тура РПЛ.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи», но остались в РПЛ, заняв место «Химок». Нижегродцы расстались с главным тренером Гончаренко, пригласив вместо него Шпилевского из кипрского «Ариса». Домашняя арена волжан временно закрыта на реконструкцию, поэтому «Пари НН» примет чемпиона России в Казани.

Для «Краснодара» это уже второй подряд выезд в столицу Татарстана — недавно он проиграл там в Суперкубке России. Теперь начинается новый марафон — и на старте чемпионата к «быкам» приковано особое внимание: команда впервые в своей истории начинает сезон в статусе действующего чемпиона. Давление на южан возрастает, и насколько уверенно они справятся с новой ролью — вопрос, ответ на который начнет формироваться уже в первом туре.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 20 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочно стартовые составы команд выглядят так.

«Пари НН»

Вратарь: Медведев.

Защитники: Шнапцев, Кастильо, Карич, Александров.

Полузащитники: Тичич, Майга, Карапузов, Ермаков.

Нападающие: Грулев, Боселли.

«Краснодар»

Вратарь: Агкацев.

Защитники: Гонсалес, Тормена, Диего Коста, Оласа.

Полузащитники: Кривцов, Черников, Сперцян.

Нападающие: Батчи, Кордоба, Са.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Футбол. Премьер-лига
20.07
Пари Нижний Новгород
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.43
П2
1.56