Прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года: чемпион не позволит нижегородцам забить

У «Краснодара» в этом сезоне появился новый вызов — защитить чемпионский титул. Удержаться на вершине бывает куда тяжелее, чем туда забраться, тем более в окружении «Зенита» с юбилейным сезоном и голодного «Спартака». Поэтому начинать необходимо уверенно, с победы. «Пари НН» для этого, кажется, идеально подходит.
Коэффициенты букмекеров на матч «Пари НН» — «Краснодар»
Букмекеры не верят в номинальных хозяев: коэффициент на победу «Пари НН» составляет 5,60, на «Краснодар» — 1,52. Ничья оценивается в 4,30. Тотал голов больше 2,5 стоит 1,70.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар»
«Краснодар» заходит в новый сезон в ранге чемпиона. В межсезонье команда показала, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует еще раз бороться за золотые медали. Ключевых игроков удалось сохранить, но помимо этого были проведены и трансферы — к команде присоединились Аугусто, Фуртадо, Жубал и Стежко. Свежая кровь поможет сохранить мотивированный состав, а также добавит тренерскому штабу опций при подготовке к матчу. На бумаге «быки» — среди главных претендентов на золото, поэтому начинать надо уверенно. Тем более поражение в Суперкубке должно было отрезвить футболистов.
У «Пари НН» прошлый сезон был провальным. Команда много пропускала и часто не выдерживала конкуренции с топ-соперниками. Смена тренера и зимние трансферы не помогли: нижегородцы упали в стыки и проиграли там «Сочи». Остаться в элите помогло банкротство «Химок». Новому тренеру Шпилевскому понадобится время, чтобы построить команду. На данный момент сложно представить, как «Пари НН» выиграет у коллектива Мусаева, тем более свое поле никак не поможет нижегородцам — матч вынесен в Казань из-за того ремонта домашней арены.
Наш прогноз: «обе забьют — нет» за 2,00. Также поставим на то, что в обоих таймах отличится только «Краснодар» — за 2,50.
Статистические тренды в играх «Пари НН» и «Краснодара»
|«Пари НН»
|«Краснодар»
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|4 победы в 5 последних матчах.
|Не уходит без голов 5 матчей подряд.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Ставки на матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года
«Обе забьют — нет» — 2,00.
В обоих таймах забьет только «Краснодар» — 2,50.