Прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар» 20 июля 2025 года: чемпион не позволит нижегородцам забить

«Краснодар» заходит в новый сезон в ранге чемпиона. В межсезонье команда показала, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует еще раз бороться за золотые медали. Ключевых игроков удалось сохранить, но помимо этого были проведены и трансферы — к команде присоединились Аугусто, Фуртадо, Жубал и Стежко. Свежая кровь поможет сохранить мотивированный состав, а также добавит тренерскому штабу опций при подготовке к матчу. На бумаге «быки» — среди главных претендентов на золото, поэтому начинать надо уверенно. Тем более поражение в Суперкубке должно было отрезвить футболистов.