Матч «Динамо» Москва — «Балтика» 18 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Вполне реальный сценарий, при котором самая надежная команда Первой лиги закрывается в матче с фаворитом и терпит до завершения игры. При ничейном счете бело-голубые не будут сильно рисковать в концовке, чтобы не остаться совсем без очков. Для «Динамо» такой старт будет не идеальным, но страшного этом ничего нет — тяжелое начало даже взбодрит команду. Отдельно стоит вспомнить, что три последних матча прошлого сезона «Балтика» завершила с нулями на табло, так что к подобному развитию событий коллектив Талалаева готов. Есть еще вариант ставки на то, что «Балтика» победит и ее индивидуальный тотал составит меньше 1,5 — за 16,00. Это возможно, если калининградцам удастся забить в концовке и выстоять решающие минуты, когда москвичи начнут финальный штурм.