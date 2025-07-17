Матч «Оренбург» — ЦСКА 21 июля 2025 года: фаворит в гостях у аутсайдера

Хозяева готовились к выступлению в Первой лиге, отпустили ряд лидеров и доукомплектовывали состав футболистами из низших дивизионов. Теперь им предстоит адаптироваться к уровню РПЛ в условиях аврала и кадрового дефицита. У армейцев же другая картина: при новом тренере Челестини команда уже успела взять трофей и продемонстрировала внушительную атакующую мощь в летних матчах. Противостояние в Оренбурге обещает получиться односторонним, учитывая серьезную разницу в классе, уровне подготовки и турнирных амбициях соперников.