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Матч «Оренбург» — ЦСКА 21 июля 2025 года: фаворит в гостях у аутсайдера

В 1-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» сыграет дома с ЦСКА.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стартовый тур нового сезона РПЛ сведет в очной встрече команды с совершенно разными вводными: «Оренбург» неожиданно вернулся в элиту не по спортивному принципу, а благодаря исключению «Торпедо», тогда как ЦСКА начал кампанию с победы в Суперкубке и подходит к старту в статусе одного из главных претендентов на медали.

Хозяева готовились к выступлению в Первой лиге, отпустили ряд лидеров и доукомплектовывали состав футболистами из низших дивизионов. Теперь им предстоит адаптироваться к уровню РПЛ в условиях аврала и кадрового дефицита. У армейцев же другая картина: при новом тренере Челестини команда уже успела взять трофей и продемонстрировала внушительную атакующую мощь в летних матчах. Противостояние в Оренбурге обещает получиться односторонним, учитывая серьезную разницу в классе, уровне подготовки и турнирных амбициях соперников.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 21 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Оренбург»

Вратарь: Сысуев.

Защитники: Ведерников, Сыщенко, Хотуев, Зотов.

Полузащитники: Ломакин, Камилов, Гюрлюк, Оганесян, Томпсон.

Нападающие: Савельев.

ЦСКА

Вратарь: Акинфеев.

Защитники: Гаийч, Дивеев, Роша, Мойзес.

Полузащитники: Глебов, Обляков, Кисляк, Круговой.

Нападающие: Мусаев, Шуманский.

У ЦСКА из-за травмы выбыл полузащитник Вильягра.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Футбол. Премьер-лига
21.07
Оренбург
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.53
X
4.37
П2
1.60