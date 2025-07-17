Матч «Оренбург» — ЦСКА 21 июля 2025 года: фаворит в гостях у аутсайдера

Стартовый тур нового сезона РПЛ сведет в очной встрече команды с совершенно разными вводными: «Оренбург» неожиданно вернулся в элиту не по спортивному принципу, а благодаря исключению «Торпедо», тогда как ЦСКА начал кампанию с победы в Суперкубке и подходит к старту в статусе одного из главных претендентов на медали.
Хозяева готовились к выступлению в Первой лиге, отпустили ряд лидеров и доукомплектовывали состав футболистами из низших дивизионов. Теперь им предстоит адаптироваться к уровню РПЛ в условиях аврала и кадрового дефицита. У армейцев же другая картина: при новом тренере Челестини команда уже успела взять трофей и продемонстрировала внушительную атакующую мощь в летних матчах. Противостояние в Оренбурге обещает получиться односторонним, учитывая серьезную разницу в классе, уровне подготовки и турнирных амбициях соперников.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 21 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Оренбург»
Вратарь: Сысуев.
Защитники: Ведерников, Сыщенко, Хотуев, Зотов.
Полузащитники: Ломакин, Камилов, Гюрлюк, Оганесян, Томпсон.
Нападающие: Савельев.
ЦСКА
Вратарь: Акинфеев.
Защитники: Гаийч, Дивеев, Роша, Мойзес.
Полузащитники: Глебов, Обляков, Кисляк, Круговой.
Нападающие: Мусаев, Шуманский.
У ЦСКА из-за травмы выбыл полузащитник Вильягра.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.