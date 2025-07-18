Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА 21 июля 2025 года: москвичи не оставят шансов аутсайдеру

Товарищеских игр у ЦСКА было достаточно, а в сумме с Суперкубком — это четыре победы с общим счетом 12:3. Если москвичи начинают пробивать защиту соперника, то это заканчивается разгромом. Скорее всего, нечто похожее ждет нас и в этой игре. Единственное, что может сыграть на руку оренбуржцам — искусственное покрытие. Для москвичей это будет непривычно и точно снизит атакующий потенциал. Однако поставить на победу ЦСКА с форой −1,5 нам ничего не мешает. Тем более коэффициент на это дают неплохой — 2,60. Также выберем ставку «обе забьют — нет» — за 2,05.