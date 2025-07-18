Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА 21 июля 2025 года: москвичи не оставят шансов аутсайдеру

Споры о том, почему в новом сезоне РПЛ оказался «Оренбург», а не «Урал», кажется, не закончатся еще долго. В первом туре «горожанам» еще и придется играть с мощным ЦСКА. Разгромное поражение может дать новую почву для комментариев в адрес «Оренбурга». Однако даже такая мотивация вряд ли поменяет что-то в этой встрече.
Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — ЦСКА
Букмекеры почти не оставляют шансов хозяевам: коэффициент на победу «Оренбурга» составляет 5,20, на ЦСКА — 1,57. Ничейный результат оценивается в 4,10. Голов от игры ждут достаточно много — тотал больше 2,5 стоит 1,68.
Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА
В последнем матче первого тура сойдутся «Оренбург» и ЦСКА. Изначально армейцы должны были встретиться с «Торпедо», но скандал с подкупом судьи все поменял. В лиге будет выступать «Оренбург», который оставили не по спортивному принципу. Вряд ли клуб готов держать удар в матчах с топ-соперниками. У коллектива Слишковича не получалось это и в прошлом сезоне, а сейчас состав стал хуже. Сложно ждать что-то кроме провального старта от такого клуба в РПЛ.
Тем более играть придется с ЦСКА — одной из самых внушительных команд предстоящего сезона. Москвичи быстро адаптировались под требования нового тренера и уже выиграли трофей. С физической формой проблем в ближайшее время не предвидится, а для Челестини этот компонент является одним из важнейших. Особое внимание стоит уделить обороне армейцев — она выглядит одной из самых сбалансированных и надежных в лиге.
Товарищеских игр у ЦСКА было достаточно, а в сумме с Суперкубком — это четыре победы с общим счетом 12:3. Если москвичи начинают пробивать защиту соперника, то это заканчивается разгромом. Скорее всего, нечто похожее ждет нас и в этой игре. Единственное, что может сыграть на руку оренбуржцам — искусственное покрытие. Для москвичей это будет непривычно и точно снизит атакующий потенциал. Однако поставить на победу ЦСКА с форой −1,5 нам ничего не мешает. Тем более коэффициент на это дают неплохой — 2,60. Также выберем ставку «обе забьют — нет» — за 2,05.
Статистические тренды в играх «Оренбурга» и ЦСКА
|«Оренбург»
|ЦСКА
|Не выигрывает 5 официальных матчей подряд.
|Не проигрывает 10 матчей подряд.
|В 5 из 6 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 3,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не ждет от игры разгрома: «Будет ли разгром? Нет, думаю, что армейцы забьют два мяча. Этого и будет достаточно».
Ставки на матч «Оренбург» — ЦСКА 21 июля 2025 года
Победа ЦСКА с форой −1,5 — 2,60.
«Обе забьют — нет» — 2,05.