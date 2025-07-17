Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: Семак продемонстрирует мощь команды

Последний раз «Зенит» проигрывал «Ростову» в мае 2019 года — серия без осечек длится для питерцев уже 15 матчей. На бумаге причин для победы южан нет и сейчас. Посмотрим, получится ли у Семака настроить своих подопечных и уверенно начать новый сезон.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Ростов»
Букмекеры уверены в успехе хозяев: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,25, на «Ростов» — 11,00. Ничья оценивается в 5,60. Голов от игры ждут достаточно — тотал больше 2,5 стоит 1,62.
Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов»
«Зенит» подходит к старту сезона в отличной форме, насколько можно судить по товарищеским играм. Питерцы хорошо поработали этим летом — команда провела пять выставочных матчей, а руководство потратило на трансферы больше 30 млн евро. При этом большая часть финансов ушла на бразильского полузащитника Жерсона, который перебрался в Санкт-Петербург из «Фламенго». Хавбек заменит в центре поля Вендела, который пропустил сборы с командой и, по слухам, готовится к трансферу в другую лигу.
На бумаге сине-бело-голубые стали только сильнее по сравнению с прошлым сезоном — легионеры должны были окончательно адаптироваться к РПЛ и требованиям Семака, а тренерский штаб наверняка нашел каждому из них максимально эффективную роль. Главный вопрос — получится ли замотивировать иностранцев и добиться от них максимальной самоотдачи.
У «Ростова» — ситуация хуже. Прошлый сезон они доигрывали неплохо, но тренер Альба признавал, что после ухода Карпина просто не стал ничего менять. Сейчас же испанский тренер должен заняться построением команды и тактики самостоятельно. Тем более «Ростов» потерял Комличенко и Осипенко — 17 голов в РПЛ на двоих.
Что из этого выйдет, непонятно. Товарищеские матчи настраивают на нелучший старт сезона. Да и вообще «Ростов» выиграл только одну из шести последних встреч. Сейчас же придется противостоять топ-клубу в гостях. Вряд ли нас ждет сенсация. Наш прогноз: победа «Зенита» с форой −2 — за 2,45. Также поставим на то, что питерцы забьют в обоих таймах — за 1,90.
Статистические тренды в играх «Зенита» и «Ростова»
|«Зенит»
|«Ростов»
|Не проигрывает «Ростову» уже 15 матчей подряд.
|Выиграл только 1 из 6 последних матчей.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|Лишь 2 раза за 6 последних игр забил больше одного мяча.
Ставки на матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года
Победа «Зенита» с форой −2 — 2,45.
«Зенит» забьет в обоих таймах — 1,90.