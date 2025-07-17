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Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: Семак продемонстрирует мощь команды

«Зенит» начнет новый сезон РПЛ матчем против «Ростова». Что ждать от игры — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: fc-zenit.ru

Последний раз «Зенит» проигрывал «Ростову» в мае 2019 года — серия без осечек длится для питерцев уже 15 матчей. На бумаге причин для победы южан нет и сейчас. Посмотрим, получится ли у Семака настроить своих подопечных и уверенно начать новый сезон.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Ростов»

Букмекеры уверены в успехе хозяев: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,25, на «Ростов» — 11,00. Ничья оценивается в 5,60. Голов от игры ждут достаточно — тотал больше 2,5 стоит 1,62.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов»

«Зенит» подходит к старту сезона в отличной форме, насколько можно судить по товарищеским играм. Питерцы хорошо поработали этим летом — команда провела пять выставочных матчей, а руководство потратило на трансферы больше 30 млн евро. При этом большая часть финансов ушла на бразильского полузащитника Жерсона, который перебрался в Санкт-Петербург из «Фламенго». Хавбек заменит в центре поля Вендела, который пропустил сборы с командой и, по слухам, готовится к трансферу в другую лигу.

На бумаге сине-бело-голубые стали только сильнее по сравнению с прошлым сезоном — легионеры должны были окончательно адаптироваться к РПЛ и требованиям Семака, а тренерский штаб наверняка нашел каждому из них максимально эффективную роль. Главный вопрос — получится ли замотивировать иностранцев и добиться от них максимальной самоотдачи.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 20.07.2025, 18:00
Зенит
-
Ростов
-

У «Ростова» — ситуация хуже. Прошлый сезон они доигрывали неплохо, но тренер Альба признавал, что после ухода Карпина просто не стал ничего менять. Сейчас же испанский тренер должен заняться построением команды и тактики самостоятельно. Тем более «Ростов» потерял Комличенко и Осипенко — 17 голов в РПЛ на двоих.

Что из этого выйдет, непонятно. Товарищеские матчи настраивают на нелучший старт сезона. Да и вообще «Ростов» выиграл только одну из шести последних встреч. Сейчас же придется противостоять топ-клубу в гостях. Вряд ли нас ждет сенсация. Наш прогноз: победа «Зенита» с форой −2 — за 2,45. Также поставим на то, что питерцы забьют в обоих таймах — за 1,90.

Статистические тренды в играх «Зенита» и «Ростова»

«Зенит»
«Ростов»
Не проигрывает «Ростову» уже 15 матчей подряд.
Выиграл только 1 из 6 последних матчей.
В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Лишь 2 раза за 6 последних игр забил больше одного мяча.

Ставки на матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года

Победа «Зенита» с форой −2 — 2,45.

«Зенит» забьет в обоих таймах — 1,90.

Футбол. Премьер-лига
20.07
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
11.25