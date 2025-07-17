Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: Семак продемонстрирует мощь команды

«Зенит» подходит к старту сезона в отличной форме, насколько можно судить по товарищеским играм. Питерцы хорошо поработали этим летом — команда провела пять выставочных матчей, а руководство потратило на трансферы больше 30 млн евро. При этом большая часть финансов ушла на бразильского полузащитника Жерсона, который перебрался в Санкт-Петербург из «Фламенго». Хавбек заменит в центре поля Вендела, который пропустил сборы с командой и, по слухам, готовится к трансферу в другую лигу.