Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 19 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

«Спартаку» не очень хорошо даются игры с «Динамо» — из четырех матчей им удалось выиграть лишь однажды. Чаще всего сложности возникали именно в атаке. А что если красно-белые снова упрутся в автобус из Махачкалы? Станкович провел хорошую предсезонку, но в официальных матчах все может быть намного сложнее — отсутствие необходимого тонуса у футболистов, напряжение из-за больших ожиданий. И вот уже фаворит не так сильно летит вперед, чтобы не потерять хоть какие-то очки. Сложности у красно-белых регулярно возникают в самые неожиданные моменты, так что удивления в случае нулевой ничьей точно не будет.