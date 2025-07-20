Матч «Оренбург» — ЦСКА 21 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

«Оренбург» чудом остался в премьер-лиге из-за исключения «Торпедо» за подкуп судей. Клуб вряд ли готовился к такому сценарию и, на первый взгляд, мало на что может рассчитывать в новом сезоне. К тому же в первом туре команде Слишковича предстоит матч с сильным ЦСКА. Кажется, однозначная игра с позиции ставок. Однако мы решили поискать, чем команды смогут нас удивить. Основной прогноз на игру «Оренбурга» и ЦСКА можно прочитать здесь.
Победа ЦСКА с форой −3 за 9,60
Вполне реалистичный вариант, если учитывать, что «Оренбург» совсем не готовился к выступлению в РПЛ, а ЦСКА только что выиграл Суперкубок России. Новый тренер армейцев Челестини ставит атакующий футбол, в котором многое зависит от скорости игроков и их физической готовности. В первом матче сезона с этим компонентом все должно быть в порядке, поэтому и разгромная победа москвичей не кажется чем-то сверхъестественным.
Тотал меньше 0,5 за 15,50
Нельзя отрицать и такой вариант. ЦСКА придется играть в гостях. Против них выйдет свежая команда, которая привыкла к домашнему искусственному газону. За день покрытие нагреется и будет совершенно непредсказуемым для гостей. При этом от «Оренбурга» будет требоваться лишь дополнительно мешать армейцам и не позволять им создавать супермоменты. Для нулевой ничьей этого может хватить.
Индивидуальный тотал «Оренбурга» больше 2 за 8,20
Да, у ЦСКА — одна из лучших оборонительных линий в лиге, но на этот матч под вопросом участие Акинфеева и Дивеева (обычно не играют на искусственном покрытии), что сильно сокращает шансы армейцев на сухую победу. К тому же футбол Челестини довольно рискованный — против «Краснодара» тренерский штаб решил закрыться, но делать это во встрече с явным аутсайдером швейцарец может не захотеть.
У «Оренбурга» же будет отличная мотивация. В команду никто не верит, а многие вовсе говорят, что для РПЛ было бы интереснее участие «Урала» в следующем сезоне. В такой ситуации клуб получает возможность сыграть на домашнем стадионе, еще и против топ-соперника. О победе мечтать сложно, но показать яркую игру «горожане» точно способны. Как год назад в первом туре со «Спартаком» (2:0).
«Оренбург» выиграет первый тайм, но не выиграет матч за 10,00
Злые оренбуржцы вылетят на поле, чтобы всем доказать, что попали в РПЛ не просто так. В первом тайме они будут вовсю использовать преимущество домашнего поля и максимальные скорости, что в итоге приведет к голу. Армейцы же соберутся только после перерыва — победа в Суперкубке России могла расслабить москвичей, и они изначально недонастроились на аутсайдера. Однако дело вовремя удалось взять в свои руки и спасти ситуацию. Не факт, что в итоге все придет к победе ЦСКА, но спастись от поражения столичный клуб сможет.