Матч «Оренбург» — ЦСКА 21 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Злые оренбуржцы вылетят на поле, чтобы всем доказать, что попали в РПЛ не просто так. В первом тайме они будут вовсю использовать преимущество домашнего поля и максимальные скорости, что в итоге приведет к голу. Армейцы же соберутся только после перерыва — победа в Суперкубке России могла расслабить москвичей, и они изначально недонастроились на аутсайдера. Однако дело вовремя удалось взять в свои руки и спасти ситуацию. Не факт, что в итоге все придет к победе ЦСКА, но спастись от поражения столичный клуб сможет.