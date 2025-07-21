Матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года: «быки» получают шанс выбраться на первое место

После первого тура «Краснодар» и «Локомотив» забрались на верхушку таблицы РПЛ, за счет побед со счетом 3:0. Однако также уверенно продолжить путь в чемпионате не получится, так как команды сыграют друг с другом уже во втором туре. Кто победит в противостоянии «быков» и «железнодорожников», покажет игра.