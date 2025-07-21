Матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года: «быки» получают шанс выбраться на первое место

После первого тура «Краснодар» и «Локомотив» забрались на верхушку таблицы РПЛ, за счет побед со счетом 3:0. Однако также уверенно продолжить путь в чемпионате не получится, так как команды сыграют друг с другом уже во втором туре. Кто победит в противостоянии «быков» и «железнодорожников», покажет игра.
В прошлом сезоне «Краснодар» разгромил «Локомотив» в Москве 3:0, а дома была ничья со счетом 0:0.
Когда и во сколько начало матча
Матч второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет 26 июля. Старт игры назначен на 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Посмотреть поединок в прямом эфире можно на «Матч ТВ», а также на сайте телеканала.
Известен ли состав команд
Тренеры определятся со стартовой заявкой за час до матча. Однако примерные составы можно огласить уже сейчас.
«Краснодар»
Вратарь: Агкацев.
Защита: Петров, Коста, Тормена, Оласа.
Полузащита: Черников, Ленини, Сперцян.
Атака: Батчи, Кордоба, Са.
«Локомотив»
Вратарь: Митрюшкин.
Защита: Ненахов, Монтес, Морозов, Сильянов.
Полузащита: Карпукас, Баринов, Батраков.
Атака: Руденко, Комличенко, Салтыков.
Пиняев пропустил первый тур из-за травмы, но на этой неделе он должен вернуться к тренировкам.
Где проходит футбольный матч
Игра пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».