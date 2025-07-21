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Матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года: «быки» получают шанс выбраться на первое место

В субботу, 26 июля, «Краснодар» и «Локомотив» встретятся во втором туре российской Премьер-лиги.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/fckrasnodar

После первого тура «Краснодар» и «Локомотив» забрались на верхушку таблицы РПЛ, за счет побед со счетом 3:0. Однако также уверенно продолжить путь в чемпионате не получится, так как команды сыграют друг с другом уже во втором туре. Кто победит в противостоянии «быков» и «железнодорожников», покажет игра.

В прошлом сезоне «Краснодар» разгромил «Локомотив» в Москве 3:0, а дома была ничья со счетом 0:0.

Когда и во сколько начало матча

Матч второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет 26 июля. Старт игры назначен на 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Посмотреть поединок в прямом эфире можно на «Матч ТВ», а также на сайте телеканала.

Известен ли состав команд

Тренеры определятся со стартовой заявкой за час до матча. Однако примерные составы можно огласить уже сейчас.

«Краснодар»

Вратарь: Агкацев.

Защита: Петров, Коста, Тормена, Оласа.

Полузащита: Черников, Ленини, Сперцян.

Атака: Батчи, Кордоба, Са.

«Локомотив»

Вратарь: Митрюшкин.

Защита: Ненахов, Монтес, Морозов, Сильянов.

Полузащита: Карпукас, Баринов, Батраков.

Атака: Руденко, Комличенко, Салтыков.

Пиняев пропустил первый тур из-за травмы, но на этой неделе он должен вернуться к тренировкам.

Где проходит футбольный матч

Игра пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».

Футбол. Премьер-лига
26.07
Краснодар
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.80
П2
4.22