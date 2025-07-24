Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года: битва за первую строчку РПЛ

«Краснодар» в первом матче не был похож на фаворита чемпионата и выступал не лучшим образом против «Пари НН», но победил и сохранил свои ворота сухими. Однако заслуга в этом, по большей части, принадлежит нижегородцам, которые сами создавали себе проблемы. «Быкам» же еще только предстоит прийти к своей лучшей форме, а пока с этим, кажется, будут проблемы, так же, как и на старте прошлого сезона.