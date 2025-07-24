Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года: битва за первую строчку РПЛ

«Краснодар» и «Локомотив» делят верхнюю строчку РПЛ после первого тура. Команды выиграли свои матчи со счетом 3:0 и теперь сыграют друг с другом. Кто останется лидером таблицы после очного поединка, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Локомотив»
Букмекеры больше верят в хозяев: коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1,87, на «Локомотив» — 3,95. Ничья оценивается в 3,50. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,62.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив»
«Краснодар» в первом матче не был похож на фаворита чемпионата и выступал не лучшим образом против «Пари НН», но победил и сохранил свои ворота сухими. Однако заслуга в этом, по большей части, принадлежит нижегородцам, которые сами создавали себе проблемы. «Быкам» же еще только предстоит прийти к своей лучшей форме, а пока с этим, кажется, будут проблемы, так же, как и на старте прошлого сезона.
Матч «Локомотива» тоже складывался не лучшим образом, пока на 80-й минуте москвичи не научились проходить оборону «Сочи». В период с 81-й по 87-ю минуту «железнодорожники» отличились трижды и победу уже не упустили. При этом моментов у коллектива Галактионова было немало и в первом тайме, но реализация страдала.
Кажется, к очной встрече обе команды подходят не в лучшей форме, поэтому голевой перестрелки ждать не стоит. У «Локомотива» есть все шансы набрать в предстоящей игре очки, так как слабость фаворита необходимо использовать. Тем более с обороной дела у москвичей пока идут лучше, чем у оппонента, поэтому минимального количества голов может хватить для победы.
Наш прогноз: тотал меньше 3 — за 1,85. Также поставим на то, что «Локомотив» не проиграет и его индивидуальный тотал меньше 2,5 — за 2,40.
Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Локомотива»
|«Краснодар»
|«Локомотив»
|5 побед в 6 последних матчах.
|Только 1 поражение в 6 последних матчах.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|В 4 матчах подряд проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Пирожков считает, что команды в этом матче подадут мало угловых: «Тенденция первого тура — это “низы” по угловым. Учитывая количество угловых в матчах “Краснодара” и “Локомотива” в 1-м туре, учитывая, что не будет прямолинейной игры с постоянными кроссами с флангов или из глубины, думаю, что общий тотал угловых меньше 9,5 зайдет очень хорошо».
Ставки на матч «Краснодар» — «Локомотив» 26 июля 2025 года
Тотал меньше 3 — 1,85.
«Локомотив» не проиграет и индивидуальный тотал меньше 2,5 — 2,40.