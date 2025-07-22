Матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: сложный тест для Станковича

В отличие от прошлого сезона этот чемпионат «Спартак» начал с победы — 1:0 с махачкалинским «Динамо». Счет мог быть и крупнее, но красно-белые не использовали несколько моментов, а еще 4 гола не засчитали из-за нарушения правил. Атака «Спартака» теперь выглядит по-новому: справа вместо Бонгонды выходит Солари, а Заболотный заменяет Угальде в центре нападения. При этом полезнее всех по-прежнему играет Маркиньос, он и забил победный гол.
«Балтика» удивила многих в матче с московским «Динамо». В команде Талалаева ставка делается на организованную оборону, строгую дисциплину и опасные контратаки. Как раз в такой футбол калининградцы и сыграли в первом туре. Своим прессингом они мешали бело-голубым атаковать, поэтому у ворот Бориско было мало моментов. «Балтика» пропустила только с углового, сама же забила в быстрой контратаке.
«Спартак» дважды обыграл «Балтику» в сезоне-2023/24: 2:1 дома и 2:0 в гостях, но уступил в Калининграде в финале Кубка России в Пути регионов — 0:1.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу в прямом эфире покажут «Матч! Премьер» и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 26 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Спартак»
Вратарь: Максименко.
Защитники: Денисов, Литвинов, Бабич, Мангаш.
Полузащитники: Умяров, Мартинс, Барко.
Нападающие: Солари, Заболотный, Маркиньос.
В первом туре у «Спартака» из-за травм не играли Чернов, Бонгонда и Гарсия.
«Балтика»
Вратарь: Бориско.
Защитники: Варатынов, Андраде, Гассама.
Полузащитники: Саусь, Петров, Мендель, Бевеев.
Нападающие: Пряхин, Хиль, Титков.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.