Матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: сложный тест для Станковича

В отличие от прошлого сезона этот чемпионат «Спартак» начал с победы — 1:0 с махачкалинским «Динамо». Счет мог быть и крупнее, но красно-белые не использовали несколько моментов, а еще 4 гола не засчитали из-за нарушения правил. Атака «Спартака» теперь выглядит по-новому: справа вместо Бонгонды выходит Солари, а Заболотный заменяет Угальде в центре нападения. При этом полезнее всех по-прежнему играет Маркиньос, он и забил победный гол.