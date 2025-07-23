Прогноз на матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: красно-белые не повторят ошибок Карпина

«Балтике» на старте сезона выпал довольно сложный календарь — первые два матча пришлось играть в Москве против «Динамо» и «Спартака». У бело-голубых коллективу Талалаева удалось отобрать очки, но не факт, что это же калининградцы смогут провернуть против красно-белых.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Балтика»
Букмекеры считают москвичей фаворитами: коэффициент на победу «Спартака» составляет 1,47, на «Балтику» — 6,60. Ничья оценивается в 4,20. Насколько результативным будет матч, пока неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,90, меньше — так же 1,90.
Прогноз на матч «Спартак» — «Балтика»
«Спартак» был прекрасен в своем первом матче в чемпионате. Москвичи легко вскрывали плотную оборону «Динамо» Махачкалы раз за разом, но постоянно влезали в небольшие офсайды. Кажется, красно-белым немного не хватало игрового тонуса — отсюда и 4 отмененных гола. Следующий матч столичный клуб снова проведет на домашней арене, но в этот раз должен быть лучше готов. Остановить коллектив Станковича будет крайне сложно.
Однако «Балтике» эта задача может оказаться под силу. В первом туре калининградцы остановили «Динамо» Карпина. Долгое время подопечные Талалаева вовсе вели в счете, но выстоять не смогли — пропущенный рикошетом гол сделал результат ничейным. Докатать игру до конца «Балтика» смогла без особых проблем. При этом основные вопросы по тому матчу все-таки стоит предъявлять бело-голубым, которые были, как показалось, не совсем готовы к сильному сопротивлению.
«Спартак» же уже понимает, что его ждет в предстоящей встрече. Станкович не позволит выйти игрокам на поле со спущенными рукавами, а это может принести результат. «Балтика» хорошо готова физически и не проседает в обороне на протяжении всего матча, но нынешние красно-белые должны находить возможности и в такой игре. «Спартак» может действовать в разном стиле — хорошо атакует сходу, опасен в позиционном нападении, а гол в предыдущей игре вовсе забил со стандарта. Проиграть этот матч москвичи не должны, но простым он вряд ли получится.
Наш прогноз: обе забьют и победа «Спартака» — за 3,50. Также поставим на тотал больше 2,5 — за 1,85.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Балтика»
|«Спартак»
|«Балтика»
|Не проигрывает 6 матчей подряд.
|Только раз проиграла в 6 последних матчах.
|Тотал больше 3,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
|Ставка «обе забьют» проходила в 3 последних матчах.
Ставки на матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года
Обе забьют и победа «Спартака» — 3,50.
Тотал больше 2,5 — 1,85.