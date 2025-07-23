Прогноз на матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: красно-белые не повторят ошибок Карпина

«Спартак» же уже понимает, что его ждет в предстоящей встрече. Станкович не позволит выйти игрокам на поле со спущенными рукавами, а это может принести результат. «Балтика» хорошо готова физически и не проседает в обороне на протяжении всего матча, но нынешние красно-белые должны находить возможности и в такой игре. «Спартак» может действовать в разном стиле — хорошо атакует сходу, опасен в позиционном нападении, а гол в предыдущей игре вовсе забил со стандарта. Проиграть этот матч москвичи не должны, но простым он вряд ли получится.