Матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

В матче с «Динамо» Махачкалой москвичи доминировали. Из-за офсайдов и прочих небольших нарушений красно-белым отменили 4 забитых мяча. При этом махачкалинцы в прошлом сезоне были одной из самых неприятных команд, так как могли в любой момент надежно закрыться в обороне и терпеть. Это говорит о том, что «Спартак» сейчас в отличной форме. За лето они увеличили варианты действий в атаке и теперь могут вскрывать защитные построения любого уровня. «Балтике» придется снова играть от обороны, как это происходило в матче с московским «Динамо». Если у коллектива Станковича все пройдет удачнее, чем в первом туре, разгром должен быть обеспечен.