Матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

«Спартак» начал новый чемпионат РПЛ с победы, «Балтика» же смогла довольствоваться только ничейным результатом. Во втором туре команды встретятся в Москве и решат, кто из них сильнее. Основной прогноз уже можно найти на нашем сайте, а в этом материале мы попробуем угадать маловероятные события предстоящего матча.
Победа «Спартака» с форой −3,5 за 9,80
В матче с «Динамо» Махачкалой москвичи доминировали. Из-за офсайдов и прочих небольших нарушений красно-белым отменили 4 забитых мяча. При этом махачкалинцы в прошлом сезоне были одной из самых неприятных команд, так как могли в любой момент надежно закрыться в обороне и терпеть. Это говорит о том, что «Спартак» сейчас в отличной форме. За лето они увеличили варианты действий в атаке и теперь могут вскрывать защитные построения любого уровня. «Балтике» придется снова играть от обороны, как это происходило в матче с московским «Динамо». Если у коллектива Станковича все пройдет удачнее, чем в первом туре, разгром должен быть обеспечен.
Тотал меньше 0,5 за 12,50
Вариант с безголевой ничьей тоже отрицать нельзя. Против московского «Динамо» у калининградцев почти получилось выстоять без пропущенных мячей. Оборона «Балтики» была на высоте, как и физическая форма футболистов, которая ко второму туру испариться не могла. «Спартак» же, несмотря на все ситуации с отмененными голами, отличился лишь однажды. Во втором туре красно-белые встретят сопротивление серьезнее, поэтому вполне могут снова не добрать забитых мячей. Вариант с нулями на табло видится не таким уж невероятным.
Будет и пенальти, и удаление за 8,00
Судейские скандалы преследуют «Спартак». Без них не обошлось и в первом туре нового чемпионата. Вариант с удалением в предстоящей игре не кажется чем-то невероятным — его способен получить даже главный тренер москвичей Станкович, который был крайне эмоционален в адрес судьи в прошлом матче. Пенальти, конечно, будет делом случая, но в играх «Балтики» вполне возможен. Дело в том, что калининградцы регулярно используют прострелы с флангов в центр штрафной, куда в этот момент набегают нападающие. Неудачно сыграть на перехвате очередного такого кросса и зацепить форварда «Балтики» не составляет труда.
Бевеев или Саусь наберут очки за 15,50
А это как раз фланговые игроки «Балтики», которые весь матч совершают рывки по бровке и простреливают мяч в штрафную. Букмекеры оценивают шансы Сауся набрать хотя бы одно очко в матче со «Спартаком» в коэффициент 15,50. У результативной передачи или гола Бевеева с противоположного фланга такая же стоимость. Стоит отметить, что без голов калиниградцы не уходили уже три встречи подряд, а «Спартак», напротив, не обходился без пропущенных в трех из четырех последних матчей. Есть ставка и понадежнее — результативное действие от форварда Хиля. Коэффициент на это событие составляет уже 5,80.
«Балтика» забьет 2 гола подряд за 8,10
Это событие можно себе представить при сценарии, в котором «Балтика» откроет счет и долгое время будет удерживать преимущество. В какой-то момент «Спартаку» придется открыться и начать рисковать. Скоростные форварды калининградцев вполне могут этим воспользоваться и забить еще раз в быстрой контратаке. Для тех, кто хочет рискнуть сильнее, есть вариант с тремя подряд голами гостей — за 36,00.