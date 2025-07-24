Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Спорт Mail предлагает необычные ставки на матч второго тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой».

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» начал новый чемпионат РПЛ с победы, «Балтика» же смогла довольствоваться только ничейным результатом. Во втором туре команды встретятся в Москве и решат, кто из них сильнее. Основной прогноз уже можно найти на нашем сайте, а в этом материале мы попробуем угадать маловероятные события предстоящего матча.

Победа «Спартака» с форой −3,5 за 9,80

В матче с «Динамо» Махачкалой москвичи доминировали. Из-за офсайдов и прочих небольших нарушений красно-белым отменили 4 забитых мяча. При этом махачкалинцы в прошлом сезоне были одной из самых неприятных команд, так как могли в любой момент надежно закрыться в обороне и терпеть. Это говорит о том, что «Спартак» сейчас в отличной форме. За лето они увеличили варианты действий в атаке и теперь могут вскрывать защитные построения любого уровня. «Балтике» придется снова играть от обороны, как это происходило в матче с московским «Динамо». Если у коллектива Станковича все пройдет удачнее, чем в первом туре, разгром должен быть обеспечен.

Тотал меньше 0,5 за 12,50

Вариант с безголевой ничьей тоже отрицать нельзя. Против московского «Динамо» у калининградцев почти получилось выстоять без пропущенных мячей. Оборона «Балтики» была на высоте, как и физическая форма футболистов, которая ко второму туру испариться не могла. «Спартак» же, несмотря на все ситуации с отмененными голами, отличился лишь однажды. Во втором туре красно-белые встретят сопротивление серьезнее, поэтому вполне могут снова не добрать забитых мячей. Вариант с нулями на табло видится не таким уж невероятным.

Будет и пенальти, и удаление за 8,00

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 15:00
Спартак
-
Балтика
-

Судейские скандалы преследуют «Спартак». Без них не обошлось и в первом туре нового чемпионата. Вариант с удалением в предстоящей игре не кажется чем-то невероятным — его способен получить даже главный тренер москвичей Станкович, который был крайне эмоционален в адрес судьи в прошлом матче. Пенальти, конечно, будет делом случая, но в играх «Балтики» вполне возможен. Дело в том, что калининградцы регулярно используют прострелы с флангов в центр штрафной, куда в этот момент набегают нападающие. Неудачно сыграть на перехвате очередного такого кросса и зацепить форварда «Балтики» не составляет труда.

Бевеев или Саусь наберут очки за 15,50

А это как раз фланговые игроки «Балтики», которые весь матч совершают рывки по бровке и простреливают мяч в штрафную. Букмекеры оценивают шансы Сауся набрать хотя бы одно очко в матче со «Спартаком» в коэффициент 15,50. У результативной передачи или гола Бевеева с противоположного фланга такая же стоимость. Стоит отметить, что без голов калиниградцы не уходили уже три встречи подряд, а «Спартак», напротив, не обходился без пропущенных в трех из четырех последних матчей. Есть ставка и понадежнее — результативное действие от форварда Хиля. Коэффициент на это событие составляет уже 5,80.

«Балтика» забьет 2 гола подряд за 8,10

Это событие можно себе представить при сценарии, в котором «Балтика» откроет счет и долгое время будет удерживать преимущество. В какой-то момент «Спартаку» придется открыться и начать рисковать. Скоростные форварды калининградцев вполне могут этим воспользоваться и забить еще раз в быстрой контратаке. Для тех, кто хочет рискнуть сильнее, есть вариант с тремя подряд голами гостей — за 36,00.

Футбол. Премьер-лига
26.07
Спартак
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.51
П2
7.70